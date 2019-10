W poniedziałkowe popołudnie Robert Kubica pojawił się w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez firmę Acronis - partnera stajni ROKiT Williams Racing. - Będę zdziwiony, jeśli w przyszłym roku nie będę się ścigał w jakiejś serii - zadeklarował polski kierowca.

Kubica nie był jednak skory do rozmów na temat swojej przyszłości. - Ściganie się cały czas jest dla mnie priorytetem na 2020 r. Nie postawiłbym dużych pieniędzy na to, że nie będę się nigdzie ścigać. Trwają rozmowy, ale zdarzało się już, że plany zmieniały się na 30 minut przed komunikatem - cytuje wypowiedź naszego kierowcy dziennikarz Eleven Sports Michał Gąsiorowski.



Polak docenił to, co spotkało go w tym sezonie, lecz zauważył, że negatywne aspekty przysłoniły nieco to, co dobre. - Realizacja celu - powrotu do F1 - była najbardziej wyczerpująca. Jego spełnienie było wyjątkowe, gdy wszystko się powiodło, miałem nowe dążenia. Niestety, przez nasze problemy te pozytywy zeszły na bok - czytamy na portalu powrotroberta.pl.



Nasz jedyny rodak w F1 zdradził także, że są dwie osoby, z którymi chciałby zjeść kolację. Jego wybór padł na: Jose Mourinho oraz Zlatana Ibrahimovicia!

Kubica zaprezentował także wykład o telemetrii, a także pozował do zdjęć i rozdawał autografy.



