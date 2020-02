W minionym tygodniu PKN Orlen, sponsor tytularny zespołu Alfa Romeo w Formule 1 wystartował z drugą odsłoną kampanii, która ma uświadomić kierowcom niedawno wprowadzone zmiany w przepisach ruchu drogowego. Jej twarzą jest Robert Kubica, który wraz z dziećmi uczy w spotach, jak należy zachowywać się na drodze - pisze ekspert Interii Grzegorz Gac.

Kampania nazwana #DobryKierowca to nie tylko spoty emitowane w telewizji, ale również billboardy, w których Robert Kubica tłumaczy zmiany w przepisach ruchu drogowego, kładąc nacisk na obowiązek jazdy na suwak oraz tworzenie korytarza życia w korku. Ten ostatni punkt jest szczególnie istotny, bo wielu kierowców wykazuje kompletny brak zrozumienia, a może nie tylko zrozumienia, czym jest korytarz życia i traktuje go jako przestrzeń do zawracania, by uciec z korka. Nie trzeba dodawać, jak niebezpieczne i skrajnie nieodpowiedzialne jest to zachowanie i jak skutecznie utrudnia działanie służb ratunkowych. Wiele takich przykładów można znaleźć w internecie.

Te i inne zasady w przystępny sposób wyjaśni ambasador akcji, Robert Kubica. Pojawią się cztery spoty: na temat jazdy na suwak, przestrzegania ograniczeń prędkości, korytarza życia oraz pierwszeństwa pieszych przed wejściem na pasy. W każdym z nich Kubica wystąpi wraz z gromadką dzieci, które wcielają się w kierowców. Temat podjęty przez PKN Orlen jest bardzo na czasie, ponieważ każdego dnia na polskich drogach ginie od kilku do kilkunastu osób. To bardzo dużo w porównaniu z większością krajów europejskich. Nasze drogi należą niestety do najbardziej niebezpiecznych w Europie, która walczy z wypadkami na drogach.

Efekty tej walki są najbardziej widoczne w krajach skandynawskich. W Norwegii, podobnie jak w Szwecji wiele lat temu przyjęto rządowy program pod nazwą "Wizja zero." Chodzi o zero ofiar śmiertelnych w wypadkach. Do osiągnięcia tego celu jeszcze daleka droga, ale trzeba przyznać, że Skandynawowie są w swoich działaniach bardzo skuteczni i konsekwentni.

#DobryKierowca to drugi rozdział kampanii płockiej firmy. Pierwsza jej odsłona dotyczyła ochrony środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia oraz wsparcia społeczności lokalnych. Akcja ma na celu pokazanie, że nawet niewielkie działania mogą pozytywnie wpłynąć na losy ludzi oraz otoczenia w którym żyjemy. Podczas trwania kampanii każdy klient stacji otrzymywał specjalną naklejkę, którą mógł nalepić na swój samochód. Ta odsłona kampanii potrwa do końca marca, a będzie ona prowadzona także w prasie, w mediach społecznościowych oraz na stacjach Orlen.

To nie pierwszy raz, kiedy w kampanie na rzecz bezpieczeństwa angażują się znani kierowcy czy osoby związane z polskim sportem motorowym. Kilka lat temu Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) przy współpracy producenta opon Michelin uruchomiła inicjatywę Golden Rules (Złote Zasady), która w Polsce ruszyła w 2013 roku podczas 70. Rajdu Polski w Mikołajkach. Złote zasady bezpiecznego podróżowania zostały wyeksponowane w najważniejszych miejscach podczas rajdu.

W Polsce Beata Bublewicz wraz z Fundacją im. Mariana Bublewicza i we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym postanowiła rozszerzyć kampanię. Zaproszono do niej czołowych polskich kierowców, między innymi Krzysztofa Hołowczyca, Kajetana Kajetanowicza, Rafała Sonika, Michała Kościuszko, Krzysztofa Skorupskiego, Jana Chmielewskiego oraz Tomasza Kuchara. Każdy z nich został sfotografowany ze "swoją" złotą zasadą.

Wiadomo od dawna, że angażowanie znanych, popularnych osób w roli ambasadorów pozytywnie wpływa na efekty kampanii, także społecznych. Połączenie Orlenu, najbardziej rozpoznawalnego polskiego sponsora i Roberta Kubicy, jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców nie tylko w Polsce, zapewni bardzo duże i - miejmy nadzieję skuteczne - dotarcie przekazu kampanii do świadomości odbiorców. W końcu kto ma być autorytetem dla kierowców, jeżeli nie najlepszy polski kierowca, nasz jedyny zwycięzca wyścigu Formuły 1?

Grzegorz Gac