W najbliższy weekend kolejne emocje związane w Formułą 1. Na legendarnym torze Silverstone odbędzie się wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, który ma szczególne znaczenie dla Williamsa. Stajnia z Grove będzie świętowała 50-lecie sir Franka Williamsa jako właściciela i szefa zespołu. - To wielkie wydarzenie dla zespołu - powiedział Robert Kubica.

Sir Frank Williams chyba nie tak wyobrażał sobie jubileusz. Jego zespół zawodzi na całej linii w tym sezonie. Stajnia z Grove jako jedyna w stawce nie zdobyła jeszcze punktu, a kierowcy Robert Kubica i George Russell zazwyczaj kończą wyścigi na ostatnich miejscach.



Niewielkie odstępstwo miało miejsce podczas Grand Prix Austrii, gdzie Brytyjczyk uplasował się na 18. miejscu. Niestety, Kubica niemal jak zawsze w tym sezonie przyjechał ostatni, a co gorsza z potężną stratą trzech okrążeń do triumfatora. Nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Na Red Bull Ring przerwana została dominacja Mercedesa. Po raz pierwszym w tym sezonie kierowca tego zespołu nie wygrał. Z triumfu cieszył się Max Verstappen z Red Bulla.



"Silverstone jest jednym z najbardziej przyjemnych torów w kalendarzu F1 i stanowi ekscytujące wyzwanie zarówno dla kierowców, jak i inżynierów. Kombinacja zakrętów i dobrze rozmieszczonych prostych powoduje, że samochody osiągają swoje maksymalne możliwości. Odpowiednia konfiguracja i zarządzanie oponami mają kluczowe znaczenie" - powiedział starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson na oficjalnej stronie zespołu.



"Firma Pirelli dostarczyła "gumy" z najtwardszej mieszanki, które ostatnio były używane w Barcelonie. Tor Silverstone został niedawno odnowiony i nie wiadomo do końca, jak będą zachowywać się opony. Dlatego odpowiednie dane na ten temat będą miały kolosalne znaczenie, żeby udoskonalić konfigurację bolidu" - dodał.

"Z niecierpliwością czekamy na nasz domowy wyścig i zobaczymy, czy poczyniliśmy postępy. Dla George'a (Russella - przyp. red.) będzie to pierwszy wyścig F1 przed własną publicznością. Dostaje zatem świetną okazję, żeby przekonać się, jak wykorzystać wsparcie kibiców. Ten wyścig jest blisko naszej bazy i dlatego cieszymy się, że sir Frank (Williams - przyp. red.) będzie mógł do nas dołączyć podczas weekendu, kiedy będziemy świętować jego 50-lecie jako szefa i właściciela zespołu F1" - podkreślił Dave Robson.



"Wyścig na Silverstone to wielkie wydarzenie dla zespołu, ponieważ jest to nasz domowy wyścig. Mamy nadzieję na lepszą wydajność i że ulepszenia samochodu przyniosą efekt. Ale tor jest bardzo trudny. Ma wiele szybkich zakrętów i jest zupełnie inny niż w Austrii. Postaramy się dostarczyć naszym kibicom emocji" - stwierdził Robert Kubica.



"To będzie moje pierwsze domowe Grand Prix. Mam wiele dobrych wspomnień z Silverstone i jest to mój ulubiony tor w kalendarzu. W sumie powinien to być wspaniały weekend" - zaznaczył George Russell.

RK



Program Grand Prix Wielkiej Brytanii:

12 lipiec (piątek)

11.00 pierwszy trening

15.00 drugi trening



13 lipiec (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



14 lipiec (niedziela)

15.10 wyścig