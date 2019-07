- Węgry to dla mnie niemal domowy wyścig. Spodziewam się wielu polskich kibiców - powiedział Robert Kubica o niedzielnym wyścigu na słynnym torze Hungaroring. Zespół Williamsa, którego barw broni Polak, zapowiada że do Budapesztu przywiezie nowe części.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po Grand Prix Niemiec (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Jeszcze jeden wyścig i kierowcy F1 udadzą się na zasłużoną przerwę. W najbliższy weekend fanów wyścigowej elity czekają emocje związane z walką o Grand Prix Węgier na słynnym Hungaroringu. Jest to jeden z najkrótszych torów w kalendarzu, ale jest popularny wśród kierowców, zespołów i kibiców F1 ze względu na położenie w pobliżu pięknego Budapesztu. Hungaroring to szczególny obiekt dla Roberta Kubicy. To właśnie tu Polak debiutował w F1, a miało to miejsce w 2006 roku. Zespół Williamsa i nasz zawodnik liczą, że podczas GP Węgier na trybunach zasiądzie wielu kibiców z Polski.



"Tor został odnowiony w 2016 roku i teraz ma dość gładką i spójną nawierzchnię, która jest mniej wymagająca dla opon. Sposób, w jaki będą zachowywać się "gumy" przygotowane przez Pirelli, będzie zależał do temperatury toru, która w sierpniu może przekraczać 50 stopni Celsjusza" - powiedział starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson na oficjalnej stronie zespołu.



"Za nami 11 wyścigów i pięć sesji testowych w niewiele ponad 20 tygodni. Napięty kalendarz jest wyzwaniem dla zespołów zarówno w fabryce oraz podczas wyścigowych weekendów. Na Węgry przyjeżdżamy z nowymi częściami, aby dokonać oceny przed rywalizacją w drugiej połowie sezonu, która rozpocznie się w Spa i Monzy. Tak jak do tej pory, podczas piątkowych treningów skupimy się na testowaniu opon i nowych części przed kwalifikacjami i wyścigiem" - stwierdził.

Reklama

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

"Węgry to dla mnie niemal domowy wyścig. Spodziewam się wielu polskich kibiców. Na Hungaroringu zadebiutowałem w Formule 1 w 2006 roku. Tutaj też po raz pierwszy oglądałem wyścig F1, kiedy miałem 12 lat. Z tym miejscem łączy mnie bardzo wiele, więc mam nadzieję na dobry weekend. Chciałbym podziękować fanom za wsparcie w tak trudnym dla nas okresie" - mówił Kubica, który wreszcie zdobył pierwszy punkt dla siebie i zespołu w tym sezonie. Stało się to podczas Grand Prix Niemiec na Hockenheim, gdzie Polak zajął 10. miejsce.



"Budapeszt jest jednym z moich ulubionych wyścigów. Tor ma dobrą konfigurację, a kibice zawsze tworzą wspaniałą atmosferę. To ostatnie zawody przed letnią przerwę i chcemy udać się na wakacje zadowoleni, że w pełni wykorzystaliśmy nasz pakiet udoskonaleń" - oznajmił George Russell.

RK



Program Grand Prix Węgier:

2.08 (piątek)

11.00 - pierwszy trening

15.00 - drugi trening



3.08 (sobota)

12.00 - trzeci trening

15.00 - kwalifikacje



4.08 (niedziela)

15.10 - wyścig