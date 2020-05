Robert Kubica to polski jedynak w świecie Formuły 1. Krakowianin świetnie odnajduje się jednak nie tylko za kierownicą bolidu czy też samochodu rajdowego, ale i... na rowerze. Kolarstwo to bowiem jedna z jego pasji, która - jak przyznaje - pomogła mu wrócić na tor po wypadku z 2011 roku.

Pandemia koronawirusa storpedowała kalendarz motosportu. Kubica, nie licząc testów F1 w Barcelonie, wciąż nie pojawił się więc na torze, choć w sezonie 2020 czekało go więcej obowiązków niż przed rokiem.

Polak miał bowiem łączyć pracę w Formule 1, w roli kierowcy rezerwowego i rozwojowego w stajni Alfa Romeo Racing Orlen, ze ściganiem się w serii DTM. Wydarzenia sportowe wciąż przegrywają jednak walkę z SARS-CoV-2.

Mimo to Kubica wciąż stara się dbać o formę, a jedną z jego ulubionych aktywności, która to umożliwia, jest jazda na rowerze.

- Prawdę mówiąc od zawsze miałem do czynienia z rowerem. Moi rodzice się śmiali, że wcześniej próbowałem pedałować, niż zacząłem chodzić. Jako młodemu dzieciakowi, w codziennej zabawie zawsze towarzyszył mi rower. Z czterema kumplami urządzaliśmy sobie wyścigi wokół bloku: pół-żużlowe, pół-rowerowe - zdradza Kubica w rozmowie z portalem rowery.org.

Polak opowiedział także, że po wypadku podczas rajdu Ronde di Andora w 2011, powrót na rower zajął mu kilka lat, lecz później przyniósł oczekiwane efekty.

- Tak naprawdę to rower pomógł mi powrócić na dobre na tor w sezonie 2016-2017. Kiedy w 2016 roku wszedłem na wagę i zobaczyłem magiczną liczbę... 87 kilogramów, powiedziałem sobie: "Tak nie może być". Postanowiłem, że muszę zejść poniżej 80 kilo, a potem zacząć wsiadać na rower. Tak też zrobiłem. Ja żyję takimi stawianymi sobie celami i muszę mieć zadanie do wykonania albo cel do osiągnięcia. Oczywiście, pierwsze metry, pierwsze dni były no... horrorem (śmiech). Nie tylko jeśli chodzi o formę. Mając pewne ograniczenia fizyczne, niestety nie jestem w stanie utrzymywać normalnej pozycji na rowerze i muszę te moje ograniczenia zrekompensować - zdradza kierowca rodem z Krakowa.