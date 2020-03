- Zdrowie jest najważniejsze - mówi Robert Kubica. Dziś wokół tego, na pozór banalnego stwierdzenia, jednoczy się cały świat, na co dzień różniący się do granic, aby wspólnymi siłami poradzić sobie z szalejącą epidemią koronawirusa, która zbiera najokrutniejsze żniwo. Nasz jedynak w Formule 1, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, dołącza do chóru tych, którzy zwracają się z apelem o odpowiedzialność.

Laboratoria i najtęższe umysły medycyny pracują w pocie czoła, aby jak najszybciej znaleźć panaceum, które da odpór wirusowi i pozwoli zapanować nad globalną pandemią. Choć najnowsze doniesienia mówią o pojawiającym się światełku w tunelu, to nie sposób przewidzieć, w którym momencie będzie można ogłosić, że przeciwnika da się w pełni unicestwić.

Póki co najskuteczniejszą metodą, aby opanować skalę rozprzestrzeniania się wirusa i ograniczyć liczbę zarażonych, jest pozostawanie w domach i unikanie wszelkich skupisk ludzi. Nie da się ukryć, że skutki takiego stanu rzeczy będą opłakane dla gospodarki i finansów państw, ale dziś - i tu wracamy do słów Kubicy - najważniejsze jest zdrowie.

W długim wywiadzie, którego Polak udzielił włoskiemu dziennikarzowi Matteo Bobbiemu za pośrednictwem Instagrama, pojawił się wątek m.in. właśnie koronawirusa. Ludzie na co dzień koncentrują się na pracy i zarabianiu pieniędzy, jednak obecnie potrzeba jest zupełnie inna: trzeba pokonać wroga, który dokonuje spustoszenia na całym świecie.

- Teraz trwa walka z naszym największym rywalem tego czasu - rywalem niewidocznym, a bardzo niebezpiecznym. Bardzo was proszę o pozostanie w domu, ograniczenie aktywności na zewnątrz, choć wiem, że czasem jest to trudne. Jeżeli jednak tego nie zrobimy to będziemy tę walkę przedłużać - powiedział Kubica, a jego wypowiedzi publikuje branżowy portal powrotroberta.pl.

- Wszyscy sportowcy chcieliby startować, ale teraz mamy największego rywala. Jeżeli połączymy się razem, będziemy mogli tę walkę wygrać. Wtedy będziemy też to życie, które mamy, bardziej doceniać. W dzisiejszych czasach wiele osób jest skupionych na pracy, na zarabianiu pieniędzy, ale ten okres, który mamy pokazuje, że to zdrowie jest najważniejsze - zaakcentował kierowca zespołu Alfa Romeo Racing Orlen i zawodnik serii wyścigowej DTM.

