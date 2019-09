To już pewne. Robert Kubica, a także PKN Orlen, po sezonie rozstają się z Williamsem. Potwierdził to sam kierowca w rozmowie z dziennikarzami przed Grand Prix Singapuru. - To moja decyzja - powiedział. Potwierdzenie napłynęło też z ekipy Williamsa oraz z Orlenu, który szuka Polakowi nowego pracodawcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po Grand Prix Włoch (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

- Nie będę kontynuował współpracy z Williamsem. To otwiera trochę opcji na przyszłość. Zobaczę, co jest możliwe - powiedział Kubica, cytowany na Twitterze przez Macieja Jermakowa z Eleven Sports.

Reklama

- Patrzymy na przyszły rok i inne możliwości, lecz aby się ziściły, musiałem podjąć decyzję, że nie będę kontynuował współpracy z Williamsem po tym sezonie. To moja decyzja, która otwiera różne scenariusze na przyszłość, co muszę przemyśleć - zaznaczył nasz kierowca.

- Poświęciłem dużo czasu i energii by wrócić do F1 i chciałbym w niej zostać. Ale najpierw muszę znowu poczuć trochę radości ze ścigania - dodał.

Informację o zakończeniu współpracy między Kubicą a Williamsem potwierdził też obecny team Polaka. "ROKiT Williams Racing potwierdza, że Robert Kubica zdecydował się odejść z ekipy po zakończeniu sezonu 2019 w Formule 1" - napisano.

Williams twierdzi, że we właściwym czasie potwierdzi swój pełny skład 2020 rok.



"Robert był ważnym członkiem zespołu zarówno jako kierowca rezerwowy i rozwojowy a następnie jako jeden z naszych kierowców wyścigowych w 2019. Dziękujemy mu za nieustające wysiłki przez kilka trudnych sezonów i życzymy mu powodzenia w jego przyszłych przedsięwzięciach" - powiedziała Claire Williams, szefowa zespołu.

Jak podał PKN Orlen, po rozwiązaniu przez Kubicę umowy z ROKiT Williams Racing, także spółka, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zakończy po tym sezonie współpracę sponsorską z zespołem.

Koncern będzie kontynuował współpracę z zawodnikiem, pozostanie także w Formule 1. W tym celu PKN Orlen prowadzi obecnie "zaawansowane rozmowy z wybranymi zespołami z zamiarem dalszego zaangażowania w Formułę 1".

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

- Od początku naszej współpracy deklarowaliśmy, że jesteśmy z Robertem Kubicą bez względu na okoliczności, dlatego nadal pozostanie on członkiem Orlen Teamu. Na obecnym etapie wspólnie rozważamy różne scenariusze na przyszły sezon, chcąc wybrać ten najbardziej korzystny dla obu stron. Zamierzamy pozostać w Formule 1, wzmacniając międzynarodową rozpoznawalność marki Orlen, w szczególności na rynkach, na których posiadamy naszą sieć detaliczną - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Koncern przytoczył badania instytutu ARC Rynek i Opinia, według których co szósty kierowca przyznaje, że sponsoring Roberta Kubicy wpłynął na częstsze korzystanie ze stacji Orlen, a w przypadku klientów konkurencji taką deklarację złożyło aż 11 proc. respondentów.

Orlen podał też, że jego sieć detaliczna, w której sprzedaż wspierana była loterią z Robertem Kubicą, odnotowała w Polsce 3-proc. wzrost sprzedaży paliw, a także wyraźny wzrost sprzedaży produktów pozapaliwowych w I półroczu 2019 r., przyczyniając się do rekordowego zysku operacyjnego tego segmentu, który był wyższy o 400 mln zł w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku.

W ocenie PKN Orlen efektywność współpracy z Robertem Kubicą potwierdzają także wyniki mediowe projektu. Jak podkreśliła spółka, powołując się na badania IMM i Pentagon, dzięki działaniom komunikacyjnym oraz aktywności na kanałach społecznościowych PKN Orlen i ROKiT Williams Racing, od listopada 2018 r. do sierpnia 2019 r. wygenerowano ponad 152 mln kontaktów z marką Orlen o wartości reklamowej przekraczającej 60 mln zł.

Sponsoring motorstportu to ważny element budowania globalnego zasięgu marki - podkreśliła spółka, przypominając, że posiada aktywa w pięciu krajach Europy i Ameryki Północnej, produkty oferuje w ponad 100 krajach na całym świecie, a 60 proc. jej obrotów generowanych jest na rynkach zagranicznych.