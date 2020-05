- Postawiłbym pieniądze na Verstappena zakładając się o to, który z młodych kierowców zastąpi Hamiltona w fotelu mistrza świata Formuły 1 – powiedział Robert Kubica w wywiadzie dla „Corriere della Sera”.

Zdaniem Polaka Verstappen, kierowca teamu Red Bull Racing, jest już gotowy na zdobycie tytułu, choć nadal popełnia na drodze do najwyższego miejsca na podium trochę błędów.

"To bardzo inteligentny kierowca, ale czasem jest jeszcze zbyt porywczy i zbyt entuzjastycznie podchodzi do ścigania. Zobaczymy, jak będzie reagował, gdy jego szanse na tytuł stanął się bardziej realne. Ale już dzisiaj jestem gotowy postawić pieniądze na to, że Verstappen zostanie mistrzem świata" - powiedział krakowianin.



Na pytanie o sześciokrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona z Mercedesa, Kubica stwierdził, że najlepszym ruchem Brytyjczyka było... odejście z McLarena.



"Gdyby został w tym zespole, to dzisiaj byśmy o nim nie rozmawiali jako o aktualnie najlepszym kierowcy Formuły 1. Mówilibyśmy być może o innym mistrzu świata" - zaznaczył.



Kubica podkreślił, jak wielkie znaczenie ma w F1 samochód, którym dysponuje kierowca.



"Gdyby miał inny, wolniejszy samochód, a w Mercedesie byłby inny zawodnik, to on zapewne byłby mistrzem" - dodał Kubica, przyznając jednak, że Hamilton przez ostatnie lata przeszedł sporą przemianę jako zawodnik.