Robert Kubica wraca na tor Formuły 1! Polski kierowca zastąpi Antonio Govinazziego podczas pierwszego treningu przed zaplanowanym na kolejny weekend GP Styrii.

O powrocie Kubicy na tor poinformował sam zespół Alfa Romeo. "On wraca! Robert Kubica zasiądzie w aucie podczas pierwszej sesji treningowej przed GP Styrii" - zakomunikował zespół w mediach społecznościowych.



Będzie to pierwszy raz, kiedy Kubica zasiądzie w bolidzie Alfy Romeo od przedsezonowych testów, które w lutym miały miejsce w Barcelonie.



Pierwsza sesja treningowa zaplanowana jest na piątek 10 lipca od godziny 11 do 12.40. Drugi trening potrwa od godziny 15 do 16.40.

Sobotnie kwalifikacje poprzedzi trzecia sesja treningowa, zaś wyścig rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15.05.



Sezon F1 z opóźnieniem wystartował w poprzedni weekend. Zwycięstwo w GP Austrii odniósł Valtteri Bottas z Mercedesa. Antonio Giovinazzi zajął dziewiąte miejsce, zaś drugi kierowca Alfy Romeo Kimi Raikkonen nie ukończył wyścigu.



