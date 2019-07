Rozgoryczenie, bezradność i fatalna perspektywa na kolejne wyścigi - Robert Kubica po Grand Prix Austrii znów znalazł się w krzyżowym ogniu pytań, ale Polakowi już brakuje słów, by ciągle mówić o tym samym. Po wyścigu o Grand Prix Austrii, w którym kierowca Williamsa zajął ostatnie miejsce i, jako jedyny, miał stratę trzech okrążeń do zwycięzcy Maksa Verstappena, doszło do mało przyjemnej wymiany zdań z jednym z dziennikarzy.

- Próbuje wszystkiego, ale jakoś to nie wychodzi - żalił się Kubica po wyścigu na torze Red Bull Ring, na którym nie był w stanie nawiązać walki z żadnym z rywali. Optymizmem powiało tylko zaraz po starcie, ale sytuacja w mgnieniu oka wróciła do powtarzającego się od początku sezonu scenariusza, czyli 34-latek z Polski wylądował na ostatnim miejscu, a później jego strata rosła w oczach.

Słuchając Kubicy odnosi się wrażenie, że Polak wyczerpał już wszystkie możliwości. Z niewielką nadzieją spogląda nawet w kierunku oczekiwanego, większego pakietu poprawek, bo strata do rywali jest tak duża, że trudno w tym pokładać nadzieję. Kubica regularnie dostaje też lekcje od swojego partnera z zespołu George’a Russella, z którym w wewnętrznej rywalizacji przegrał osiem na dziewięć wyścigów. A w kwalifikacjach liczby wyglądają jeszcze gorzej: 0-9 na korzyść Brytyjczyka.

Po wyścigu w Austrii Polak miał nieprzyjemną wymianę zdań z jednym z dziennikarzy, Fritzem-Dieterem Renckenem z portalu racefans.net. Ich dialog w swoich mediach społecznościowych odnotował obecny na miejscu red. Cezary Gutowski z "Przeglądu Sportowego".

Starszy wiekiem żurnalista zapytał Kubicę, czy widzi siebie w Formule 1 w przyszłym roku w obecnych okolicznościach. Polak odpowiedział, że jego zdaniem jest za wcześnie, aby o tym mówić, bowiem do końca sezonu pozostało 12 wyścigów. Ciekawiej zrobiło się, gdy padło kolejne pytanie.

- A w tym roku? Czy dokończysz ten sezon?

- Ty mi powiedz.

- Słucham?

- Czemu miałbym nie kończyć sezonu?

- Pytam ciebie!

- A ja odpowiadam. Głupie pytanie, głupia odpowiedź. Wciąż jest 12 wyścigów do końca.

- A co na to twój zespół?

- Musisz zapytać ich.

Po dziewięciu wyścigach Kubica i Russell są jedynymi kierowcami w stawce, którzy nie wywalczyli jeszcze ani jednego punktu. W klasyfikacji generalnej prowadzi aktualny mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedesa (197 pkt), drugie miejsce zajmuje jego partner z zespołu Valtteri Bottas (166), a na trzecią lokatę awansował Max Verstappen (126).

