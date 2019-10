- Mieliśmy "wolnego kapcia". Powietrze schodziło wolno. I tyle - tak w wywiadzie dla Eleven Sports Robert Kubica odpowiedział na pytanie, dlaczego niespodziewanie musiał zjechać do alei serwisowej w końcówce Grand Prix Meksyku. Polak zajął ostatnie miejsce.

Kubica uplasował się na ostatniej 18. pozycji - dwóch kierowców nie dojechało do mety. Wydawało się, że Kubica zakończy wyścig przed Georgem Russellem i Romainem Grosjeanem, ale osiem okrążeń przed końcem zespół wezwał Polaka do alei serwisowej.



Zapytany o to, czy najechał na coś, może na "tarkę", odparł zdenerwowany: - Najeżdża się na "taki", ale z reguły nie łapie się na nich kapci.

- Start był całkiem niezły, ale na 3/4 prostej nie miałem pełnej mocy. Dopiero na ostatnich 200-300 metrach auto zaczęło ciągnąć, dlatego specjalnie nie pchałem się na pierwszym zakręcie. Później udało mi się zyskać dwie-trzy pozycje. Miałem sporo problemów z oponami, ale wyczucie było całkiem niezłe. Jakieś sto razy lepsze niż wczoraj. Balans był dużo lepszy - relacjonował polski kierowca Williamsa.



- Mieliśmy długi pit-stop. Straciłem na nim dwie-trzy sekundy. To pozwoliło Georgowi wjechać przede mną i później go wyprzedziłem - relacjonował Kubica.

George Russell stwierdził, że atak Kubicy był agresywny. - Jak wiem, czy agresywnie go wyprzedziłem? Nie musiał uciekać, ale jak zostawił miejsce, to trzeba to wykorzystać.

Polski kierowca zapytany o to, dlaczego w ciągu jednego dnia tak bardzo poprawiło się wyczucie bolidu, odparł z ironią: - Widocznie kierowca miał lepsze wyczucie. Można powiedzieć, że lepiej spałem.

- Jak coś się dzieje, to nie jest aż tak źle. To był wyścig "żółwia", gdzie wszyscy oszczędzali opony i się za bardzo nie spieszyli. Automatycznie to mi daje większe szanse. Jak trzeba wykorzystywać maksimum auta, to z tym jest gorzej i nie wiadomo, dlaczego - zakończył Kubica.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 363 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 289 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 236 4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 230 5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 220 19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1 Zobacz pełną tabelę