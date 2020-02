Robert Kubica zajął ósme miejsce podczas porannych testów w Barcelonie (a 13. łącznie z testami popołudniowymi), ale może być zadowolony przede wszystkim z innego powodu - to właśnie on w porannej sesji rozwinął na torze największą prędkość. - Przed nami sporo rzeczy do przetestowania - powiedział polski kierowca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Alfa Romeo Racing Orlen zaprezentowała samochód. Wideo © 2020 Associated Press

Kubica, choć jest rezerwowym kierowcą Alfa Romeo, jako pierwszy przetestował nowy bolid swojego teamu. Polak wziął udział w porannej sesji, którą zakończył z ósmym czasem. Przejechał łącznie 57 okrążeń, uzyskując wynik 1,18,386.

Reklama

W drugiej turze testów jego miejsce zajął Antonio Giovinazzi. Wyścigowy kierowca AR spisał się jednak wyraźnie słabiej od Kubicy, uzyskując czas gorszy aż o 1,6 s.

Najlepsi w stawce okazali się kierowcy Mercedesa - Lewis Hamilton oraz Valtteri Bottas, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. Jednak nie tylko oni potrafili rozwijać niebotyczną prędkość na torze. Według informacji portalu powrotroberta.pl najszybszy podczas porannych treningów był właśnie Kubica. W pewnym momencie krakowianin osiągnął prędkość aż 317 km/h.

- Jesteśmy w trakcie pierwszego dnia, a ja już po pierwszych jazdach, pierwszych kilometrach nowego bolidu. Jak większość pewnie kibiców wie, jest to szczególny dzień. Jako pierwszy miałem okazję wyjechać nowym bolidem tutaj w Barcelonie - mówił do fanów Kubica na nagraniu opublikowanym przez Orlen Team na Twitterze.

- Pierwsze wrażenia są pozytywne. Oczywiście dużo rzeczy będzie do sprawdzenia, dużo rzeczy do przetestowania jeszcze w trakcie tego tygodnia i następnego - powiedział kierowca Alfa Romeo.

Zdjęcie Wyniki pierwszego dnia testów w Barcelonie /

Zdjęcie Robert Kubica / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press Sports / Getty Images

WG