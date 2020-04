Formuła 1. Robert Kubica: Pamiętam datę podpisania kontraktu z Ferrari

W przeszłości wiele mówiło się, że Robert Kubica był blisko dołączenia do Ferrari na sezon 2012, ale plany pokrzyżowała kontuzja Polaka. Teraz sam krakowianin w rozmowie ze "Sky Sports Italia" wyraźnie zasugerował, że miał już podpisaną umowę z włoskim teamem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekarz Stocha i Kubackiego zwolniony ze szpitala! Aleksander Winiarski dla Interii. Wideo INTERIA.TV

Kubica w ostatnim czasie był gościem włoskiej telewizji razem z byłym szefem Ferrari Stefano Domenicalim. Głównym tematem rozmowy było funkcjonowanie świata Formuły 1 podczas pandemii koronawirusa, ale został także poruszony temat niedoszłej do skutku umowy Kubicy z Ferrari.

Reklama

To właśnie Domenicali był szefem Ferrari w 2011 roku, gdy zespół kompletował kadrę na kolejny rok. I wszystko wskazuje na to, że gdyby nie fatalny wypadek podczas Rajdu Andory, Kubica byłby w tamtym sezonie partnerem Fernando Alonso. Zresztą to właśnie hiszpański kierowca oraz szef teamu byli jednymi z pierwszych osób, które odwiedziły Kubicę w szpitalu.



- Mój duet z Fernando Alonso byłby pikantny - mówił o możliwej współpracy polski zawodnik.



Kilka chwil później przyznał, że właściwie miał już podpisaną umowę z Ferrari, dzięki której w 2012 zastąpiłby w roli kierowcy Felipe Massę.



- Kto powiedział, że miałem podpisaną umowę? Możliwe, że to powiedziałem w jakimś wywiadzie albo zostawiłem to pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi. Tak naprawdę, dobrze pamiętam datę podpisania kontraktu, jednak nie mogę rozmawiać o szczegółach - ujawnił Kubica.



Do sprawy lakonicznie odniósł się także Domenicali. - Kubica i Alonso w zespole? Fajnie byłoby zobaczyć ich razem - odpowiedział 54-letni Włoch.

Zdjęcie Robert Kubica / AFP



WG