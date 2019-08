Robert Kubica zajął ostatnie miejsce podczas pierwszego treningu przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Belgii. Dublet zanotowało Ferrari. Najlepszy czas "wykręcił" Sebastian Vettel, a tuż za nim uplasował się Charles Leclerc. Kłopoty z bolidem miał obrońca tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. VERVA STREET RACING. Kubica: Wyścig w Formule 1 trwa cały rok. Wideo INTERIA.TV

Tor w Belgii jest najdłuższym w kalendarzu F1. "Spa to świetnie miejsce, ulubione przez wielu kierowców. Właściwości tego toru są inne od wszystkich pozostałych. Jest dużo szybkich i długich zakrętów. Często zmienia się tu pogoda, co może odegrać ważną rolę" - mówił Robert Kubica.

Reklama

Na piątkowym treningu trzecią w sezonie szansę dostał Nicholas Latifi. Kanadyjczyk, który pełni w zespole Williamsa rolę kierowcy testowego, zastąpił George'a Russella.

Przerwa wakacyjna nie zmieniła sytuacji stajni z Grove. Bolidy Williamsa nadal zamykają stawkę, jak to miało miejsce podczas treningu na Spa-Francorchamps. Kubica uplasował się na końcu, a tuż przed nim zameldował się Latifi. Różnica między nimi była minimalna. Niepokojąca jest za to strata Williamsa do rywali. Przewaga Daniiła Kwiata i Pierre'a Gasly'ego z Toro Rosso, którzy zajęli odpowiednio 17. i 18. miejsce, wyniosła sekundę.



Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!



Klasę pokazało Ferrari. Wygląda na to, że team z Maranello intensywnie pracował podczas przerwy. Pierwszy trening zakończył się wygraną Vettela. Niemiec uzyskał czas 1.44,574. Drugi był jego kolega z zespołu Leclerc, który stracił tylko 0,214 s. Trzecie miejsce zajął Max Verstappen z Red Bulla (strata 0,933).



Kłopoty z bolidem miał lider klasyfikacji generalnej i obrońca tytułu Hamilton. Brytyjczyk podczas pierwszej wizyty na torze stracił moc w samochodzie. Po chwili wszystko wróciło do normy, ale na wszelki wypadek Hamilton zjechał do alei serwisowej. W garażu spędził dużo czasu, a kiedy mechanicy uporali się z problemem, starał się nadrobić zaległości na torze. Udało mu się "wykręcić" szósty rezultat. Hamilton stracił do Vettela 1,399.



O godz. 15.00 rozpocznie się drugi trening.

Zapis relacji z pierwszego treningu przed GP Belgii:

12.37 - klasyfikacja pierwszego treningu.

12.36 - najlepszy czas "wykręcił" Sebastian Vettel, a tuż za nim uplasował się Charles Leclerc.

12.35 - pierwszy trening zakończył się dubletem Ferrari.



12.34 - Kubica zajął ostatnie miejsce. Tuż przed Polakiem rezerwowy Williamsa Latifi.



12.31 - kilku kierowców kończy okrążenia pomiarowe.

12.30 - koniec treningu!

12.29 - końcówka treningu. W klasyfikacji nie doszło do zmian. Czy ktoś wyprzedzi Vettela rzutem na taśmę?



12.23 - Latifi też opuścił garaż.

12.21 - Kubica wrócił na tor. Czy Polakowi uda się opuścić ostatnie miejsce?

12.20 - Hamilton narzeka na opony.

12.19 - czołówka klasyfikacji na kwadrans przed końcem

12.17 - niespełna kwadrans do końca treningu. Na torze tylko Bottas i Hamilton. Brytyjczyk nadrabia stracony czas z uwagi na kłopoty z bolidem.

12.15 - niepokojąca jest duża strata Williamsa do rywali. Przewaga Kwiata i Gasly'ego z Toro Rosso, którzy zajmują odpowiednio 17. i 18. miejsce wynosi sekundę.

12.12 - Kubica zjechał do alei serwisowej.

12.09 - Kubicę na ostatnie miejsce zepchnął Latifi (strata 4,210).

12.07 - Kubica spadł na ostatnie miejsce. Potężna strata Polaka do lidera - 4,392.

12.06 - Hamilton "wykręcił" 11. wynik. Traci do Vettela 2,492.

12.04 - Hamilton na pierwszym pomiarowym okrążeniu.

12.02 - tuż za Vettelem jest jego kolega z zespołu Charles Leclerc (strata 0,214).

12.01 - zmiana na pozycji lidera. Na czele jest teraz Sebastian Vettel z Ferrari z czasem 1.44,574.

12.00 - pół godziny do końca pierwszego treningu.



11.56 - przetasowania na pozycji wicelidera. Obecnie tuż za Verstappenem jest Alexander Albon z Red Bulla.

11.55 - Kubica ponownie na torze.

11.54 - Hamilton wyjechał z garażu.

11.52 - Sainz wskoczył na drugie miejsce. Jego strata do Verstappena wynosi 0,754.

11.49 - Carlos Sainz z McLarena wrócił na tor.

11.47 - najszybsi, jak do tej pory, w poszczególnych sektorach

11.45 - na torze pusto. Wszyscy kierowcy w garażach.

11.41 - Kubica w garażu. Mechanicy poprawiają ustawienia hamulców w bolidzie Polaka.

11.40 - tak wyglądała kolejność po 30 minutach treningu

11.38 - Hamilton jako jedyny w stawce nie zaliczył okrążenia pomiarowego.

11.37 - Kubica nieco się poprawił. Strata Polaka do lidera wynosi 3,392 s, co daje mu 18. miejsce. Za nim plasuje się Latifi (strata 3,710).

11.35 - mamy nowego lidera. Obecnie najlepszym wynikiem może pochwalić się Max Verstappen z Red Bulla. Uzyskał lepszy czas od Ricciardo o blisko sekundę (1.45,803).

11.33 - tor posprzątany.

11.32 - osłona z bolidu Strolla odpadła bez kontaktu z przeciwnikiem czy też barierą ochronną.

11.30 - wirtualny samochód bezpieczeństwa. Stroll zgubił osłonę jednostki napędowej. Służby porządkowe muszą posprzątać tor.

11.28 - Kubica zajmuje obecnie 19. miejsce ze stratą 3,358 s.

11.26 - zgodnie z przewidywaniami mamy zmianę na prowadzeniu. Obecnie na czele stawki jest Daniel Ricciardo z Renault - 1.46,790



11.25 - Lance Stroll z Racing Point poprawił wynik Bottasa i z czasem 1.47,444 został nowym liderem. Pewnie nie na długo.

11.24 - to samo co Rosjanina, spotkało Kubicę.

11.23 - piruet zaliczył Daniił Kwiat z Toro Rosso.

11.22 - mamy pierwsze wyniki. Bottas prowadzi z czasem 1.47,535. Pomiarowe okrążenie zaliczył też Latifi. Jego strata do Fina wynosi 3,309 s.

11.20 - na wszelki wypadek Hamilton zjechał do alei serwisowej, żeby sprawdzić, co się dzieje z samochodem.



11.19 - drobne problemy miał Hamilton. Obrońca mistrzowskiego tytułu stracił moc w bolidzie, ale po chwili wszystko wróciło do normy.

11.16 - garaż opuścili też Hamilton oraz Latifi

11.14 - Lando Norris z McLarena dogrzewa opony. Na torze pojawił się też Bottas.

11.10 - czekamy na pierwsze pomiarowe okrążenie.

11.06 - Latifi w garażu. Mechanicy Williamsa poprawiają ustawienia w jego bolidzie.



11.05 - na torze nie zameldowali się tylko dwa kierowcy Mercedesa - Lewis Hamilton i Valtteri Bottas.

11.03 - Latifi również na okrążeniu instalacyjnym. Obaj kierowcy Williamsa jadą na oponach z miękkiej mieszanki.

11.01 - większość kierowców wyjechało na tor, w tym gronie jest Kubica.

11.00 - zielona flaga na torze! Zaczynamy!