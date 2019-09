Przyszłość Roberta Kubicy w Formule 1 jest wciąż niepewna. Czy polski kierowca utrzyma miejsce w Williamsie? A może przeniesie się do innego zespołu elity? Niewykluczone też, że w ogóle zmieni serię wyścigową.

Do końca obecnego sezonu F1 pozostało siedem wyścigów. W padoku trwają już przymiarki do rywalizacji w 2020 roku. Zespoły kompletują składy i otwartych opcji jest coraz mniej. Teoretycznie dla Kubicy, ale też innych kierowców, miejsca są jeszcze w Haasie, Alfa Romeo, Toro Rosso i Red Bullu. Oczywiście również w ekipie obecnego pracodawcy Polaka Williamsie. Stajnia z Grove swoje plany na przyszłość wiąże z Georgem Russellem, którego chce zatrzymać na kilka najbliższych lat. Wprawdzie to Kubica zdobył w tym sezonie jak do tej pory jedyny punkt dla Williamsa, ale to młody Brytyjczyk większość wyścigów kończył przed Polakiem. Statystyki przemawiają za Russellem, doświadczenie za Kubicą. Akcje Brytyjczyka w Williamsie stoją jednak zdecydowanie wyżej.



Ostatnio nasiliły się medialne doniesienia na temat przyszłości Kubicy. Według jednej z plotek, Polaka zastąpi w Williamsie w przyszłym sezonie Nicholas Latifi. W poniedziałek pojawiła się informacja, że rozmowy z przedstawicielami polskiego kierowcy prowadził Dieter Gass, szef Audi Motorsport z serii DTM. Przyznał to w rozmowie z dziennikarzami serwisu autosport.com. "Kubica na pewno jest ciekawym kierowcą dla DTM w ogóle. Osobiście nie rozmawiałem z Kubicą, ale rozmawiałem z jego przedstawicielami" - stwierdził Gass.

Co na temat swojej przyszłości mówi natomiast sam zainteresowany? "Myślę, że mam jasny pogląd na to, co jest możliwe, a co niemożliwe i co chciałbym robić" - powiedział Kubica na oficjalnej stronie F1. "Wcześniej czy później zapadną pewne decyzje i prawdopodobnie po podjęciu ich nastąpi kontynuacja tego, co mogę robić w przyszłym roku lub czego nie będę robił. Na pewno Formuła 1 to seria, w której chciałbym się ścigać, ale jeśli tak się nie stanie, mam kilka dobrych okazji gdzie indziej. Gdy nadejdzie czas, będziemy musieli podjąć decyzję i zobaczyć, co jest możliwe" - dodał.



Kubica został zapytany, czy czuje, że zrobił wystarczająco dużo, żeby zachować miejsce w Williamsie. "Nigdy nie czuję, że zrobiłem wystarczająco dużo. Zawsze można wykonać lepszą robotę i takie jest moje podejście. Skłamałbym, gdybym powiedział, że zrobiłem wszystko" - podkreślił 34-letni kierowca.



Kolejne emocje związane z F1 już w najbliższy weekend. Kierowcy będą rywalizować o Grand Prix Singapuru.

Program GP Singapuru:

20.09 (piątek)

10.30 - pierwszy trening

14.30 - drugi trening



21.09 (sobota)

12.00 - trzeci trening

15.00 - kwalifikacje



22.09 (niedziela)

14.10 - wyścig