Już w najbliższy weekend Formuła 1 zawita do Montrealu, gdzie odbędzie się wyścig o Grand Prix Kanady. W pierwszym treningu nie weźmie udziału Robert Kubica, którego za kierownicą bolidu Williamsa zastąpi Nicholas Latifi.

Kubica w Montrealu odniósł pierwsze i, jak do tej pory, jedyne zwycięstwo w Formule 1. Miało to miejsce w 2008 roku. Rok wcześniej polski kierowca miał tam koszmarny wypadek, kiedy z prędkością 230 km/h uderzył w betonowe bariery. Na szczęście nic poważnego mu się wtedy nie stało.



Williams podjął decyzję, że w pierwszym treningu przed GP Kanady Kubicę zastąpi Latifi. Jest to ukłon stajni w Grove w kierunku kanadyjskich kibiców, którzy będą mogli zobaczyć w akcji swojego rodaka.

"GP Kanady to jeden z najbardziej przyjemnych wyścigów w kalendarzu F1. Wyprzedzanie jest łatwiejsze niż na wielu innych torach, a pogoda i opony często odgrywają decydującą rolę. W przeciwieństwie do Monako, większość samochodów będzie miała mniejszy docisk, aby uzyskać dużą prędkość na prostej i żeby tempo wyścigowe było lepsze. Możemy spodziewać się szeregu rozwiązań konfiguracyjnych" - powiedział starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson.



"Po udanych jazdach testowych w Bahrajnie i Barcelonie, nasz kierowca rezerwowy Nicholas Latifi będzie jeździł bolidem Roberta podczas pierwszego treningu. To domowy wyścig Nicholasa i liczymy na silne wsparcie kibiców w piątek. Nicholas będzie w pełni zaangażowany w nasze przygotowania do wyścigu, a wraz z George'em przeprowadzą ważne testy nowych komponentów podczas treningu. Od drugiej sesji treningowej Robert wróci na tor" - dodał Robson.



"Montreal to wspaniałe miasto. a Grand Prix Kanady jest jednym z moich ulubionych wyścigów. Chociaż było to dawno temu, to mam dobre wspomnienia i cieszę się, że mogę tu wrócić. To wyjątkowy tor, bardzo wymagający i może być dość trudny. Zobaczymy, co uda nam się osiągnąć w ten weekend" - stwierdził Kubica.



Na Circuit Gilles Villeneuve po raz pierwszy w karierze będzie się ścigał Russell. "Słyszałem, że to niesamowite miejsce. Uwielbiam jeździć na nowych torach. W Monako było kilka pozytywów i mam nadzieję, że zbliżymy się do rywali" - podkreślił Brytyjczyk.



"Jestem podekscytowany, że wezmę udział w pierwszym treningu. Fakt, że wystąpię przed własną publicznością jest dodatkową motywacją, ale cel pozostaje ten sam. Chcę wykonać dobrą pracę dla zespołu i przekazać jak najwięcej ważnych informacji. Czuję się dobrze przygotowany. Nie mogę się doczekać, aby trafić na tor" - skomentował Latifi, który urodził się w Montrealu.

RK



Program Grand Prix Kanady:

7.06 (piątek)

16.00 pierwszy trening

20.00 drugi trening

8.06 (sobota)

17.00 trzeci trening

20.00 kwalifikacje

9.06 (niedziela)

20.10 wyścig