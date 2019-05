- Prawda jest taka, że najlepszy kierowca w słabym bolidzie nie wygra wyścigu, a słabych kierowców Formuła 1 raczej nie ma - powiedział kierowca Williamsa Robert Kubica w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu".

Zdjęcie Robert Kubica w Barcelonie /PAP/EPA

Powrót Roberta Kubicy do Formuły 1 po ośmiu latach przerwy jest trudny. Zespół Williamsa, którego barw broni Polak, nie ma bolidu, który byłby w stanie konkurować z rywalami. Kubica oraz drugi kierowca teamu z Grove George Russell walczą tylko między sobą. O słabości FW42 najlepiej świadczy fakt, że Williams jest jedynym zespołem w stawce, który w tym sezonie jeszcze nie zdobył ani jednego punktu.



Reklama

W pięciu rozegranych eliminacjach mistrzostw świata F1 kierowcy Williamsa zajmowali ostatnie miejsca z dużą stratą nawet do średniaków. Nie mówiąc już o potęgach, jak Mercedes czy Ferrari. Podczas Grand Prix Hiszpanii prowadzący w wyścigu Lewis Hamilton zdublował Kubicę na 19. okrążeniu.



Kibice wyścigowej elity w Polsce zadają sobie pytanie, czy gdyby Kubica usiadł za kierownicą Mercedesa, to walczyłby o zwycięstwo? W dzisiejszej F1 technologia jest tak zaawansowana, że bez dobrego bolidu raczej nie ma co marzyć o sukcesach. Samochód to jednak nie wszystko, o czym mówił Kubica w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu".

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

"O sukcesie decyduje cały pakiet. Prawda jest taka, że najlepszy kierowca w słabym bolidzie nie wygra wyścigu, a słabych kierowców Formuła 1 raczej nie ma. Z drugiej strony czołowe zespoły nie płaciłyby i nie szukały najlepszych kierowców na rynku, oferując im gigantyczne kontrakty, gdyby oni nie robili różnicy. Tak naprawdę jednak kierowca Formuły 1 na wysokim poziomie może zrobić na okrążeniu różnicę kilku dziesiątych sekundy, a słaby bolid może jechać nawet kilka sekund wolniej. Tych kilku sekund nawet dobry kierowca nie jest w stanie zniwelować" - podkreślił krakowianin.



Z obozu Williamsa słychać doniesienia, że zaległości produkcyjne, które spowodowały tak potężny kryzys, zostały nadrobione. Inżynierowie pracują intensywnie na wprowadzeniem poprawek w FW42, żeby zmniejszyć dystans dzielący Kubicę i Russella od rywali. Usprawnienia miały pojawić się podczas GP Hiszpanii, ale na niewiele to się zdało, bo stajni z Grove znów była tylko tłem. Już niedługo kolejny wyścig. 26 maja kierowcy powalczą o GP Monako.

RK

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica po GP Hiszpanii: Zaczęło się całkiem nieźle (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton Mercedes 112 pkt 2. Valtteri Bottas Mercedes 105 3. Max Verstappen Red Bull 66 4. Sebastian Vettel Ferrari 64 5. Charles Leclerc Ferrari 57 6. Pierre Gasly Red Bullt 21 7. Kevin Magnussen Haas 14 8. Sergio Perez Racing Point 13 9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 13 10. Lando Norris McLaren 12 Zobacz pełną tabelę