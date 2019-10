Robert Kubica rozstaje się z Williamsem, ale nie z Orlenem. Polak może pozostać w Formule 1, choć niekoniecznie jako główny kierowca. Ważną deklarację w tej sprawie złożył szef PKN Orlen Daniel Obajtek.

We wrześniu Kubica ogłosił decyzję, że po sezonie rozstanie się z ekipą Williamsa. Potwierdził to team Polaka, a także wspierający go sponsorsko Orlen.

Szefowie Williamsa sprawiali wrażenie nieco zdziwionych decyzją naszego kierowcy. Sytuacja zaogniła się podczas Grand Prix Rosji, gdy ekipa Williamsa zaleciła Kubicy przerwanie wyścigu i wcześniejszy zjazd do garażu.

Wydaje się, że relacje obu stron w końcówce sezonu dalekie są od idealnych. Tak czy inaczej Orlen i Kubica pracują już nad przyszłością polskiego zawodnika, a ze strony polskiego koncernu padają poważne zapewnienia.

- Nie wchodzi się do Formuły 1 tylko na jeden rok. To jest budowanie rozpoznawalności marki. Prowadzimy rozmowy z paroma partnerami w tym zakresie - powiedział prezes Obajtek w rozmowie z "Pulsem Biznesu" na Kongresie 590.

- Orlen będzie w Formule 1, Orlen będzie związany z Robertem Kubicą. Warunkiem jest Robert Kubica. Z racji tego, że mamy badania rozpoznawalności Roberta Kubicy w Polsce. Widzimy nawet po badaniach, że ten proces biznesowy bardzo się udał, sam ekwiwalent zwrotu w mediach to 60 mln złotych - podkreślił Obajtek.

- Kubicę popiera, niezależnie od wyników, 70 proc. badanych. Mamy też badania zewnętrzne, gdzie Kubica również jest bardzo mocno rozpoznawalnym polskim sportowcem - dodał szef Orlenu.

A co jeśli Kubica nie będzie więcej jeździł w Formule 1? - A czy ja powiedziałem, że nie będzie jeździł - stanowczo odparł Obajtek. - Powiedziałem, że prowadzimy rozmowy. Orlen będzie w Formule 1. I Orlen będzie z Robertem Kubicą - zaznaczył.

- Mamy plan wspólnie z Robertem, jesteśmy przygotowani na wiele ewentualności. Byłby w Formule 1, ale nie występowałby w głównych wyścigach - Obajtek nie ukrywa, że Kubica mógłby być kierowcą testowym i symulatorowym.

Według szefa Orlenu, w ciągu półtora-dwóch miesięcy sprawa będzie wyjaśniona.

