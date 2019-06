Formuła 1. Robert Kubica na razie najszybszy jest tylko u mechaników

W Williamsie nie ma praktycznie ani jednego powodu do optymizmu, poza jednym i namacalnym. Mowa o czasie, w jakim podczas pit-stopu mechanicy zespołu z Grove zmieniają opony. Konkretnie w samochodzie Roberta Kubicy i w wyścigu o Grand Prix Kanady omal nie został pobity rekord.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica po GP Kanady: Trudno mieć "fun", jeśli tak naprawdę jesteś tylko pasażerem w aucie (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Generalnie taktyka z dwoma zjazdami do boksu w Montrealu, zastosowana w przypadku Kubicy, nie była korzystnym rozwiązaniem. Dość powiedzieć, że Polak znalazł się w wąskim gronie trzech kierowców, którzy dwukrotnie zjeżdżali do swoich mechaników. Pozostali zawodnicy tylko raz wymieniali opony na te z najtwardszej mieszanki i z powodzeniem osiągali linię mety.

Reklama

Kubica rozpoczął wyścig świetnie, awansował z 19. na 15. miejsce, ale szybko zaczął tracić pozycje. W dodatku nie pomógł mu pierwszy zjazd do alei serwisowej, krótko po rozpoczęciu niedzielnego wyścigu. Chwilę wcześniej Polak zgłaszał przez radio, że ma ogromne problemy z przyczepnością tylnych kół. Jednak w tym przypadku serwis ze strony mechaników jeszcze nie był modelowy, bo Kubica stracił na premierowy postój 4,1 sekundy.

O niebo lepiej załoga ekipy z Grove, do spółki z Kubicą, spisała się za drugim razem. To była doprawdy ekspresowa usługa - zmiana kół w bolidzie Kubicy zajęła fachowcom... 2 sekundy! Oznacza to, że specjalizujący się w pit-stopach spece Williamsa ustanowili najlepszy wynik tego sezonu, a zaledwie 0,08 s zabrakło, aby wyrównali dotychczasowy rekord. Ten od 2016 roku należy do... Williamsa, gdy Felipe Massa spędził w boksie podczas Grand Prix Azerbejdżanu jedynie 1,92 sekundy.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!



Tyle tylko, że to marne pocieszenie, bo w wyścigu kierowcy brytyjskiej stajni znów męczyli się w swoich bolidach. George Russell zajął 16. miejsce (osiemnastu zawodników ukończyło wyścig), z kolei Kubica dojechał do mety na ostatniej pozycji. Na mecie, w rozmowie z Eleven Sports, Polak wyznał, że w swoim samochodzie czuje się jak pasażer.

AG