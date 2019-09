14. wyścig trwającego sezonu Formuły 1 odbędzie się na słynnym włoskim torze Monza. To wyjątkowy tor dla Roberta Kubicy, który nie ukrywa, że liczy na wsparcie włoskich fanów.

Letnia przerwa w sezonie F1 nie przyniosła przełomu dla zespołu Williamsa. Grand Prix Belgii, które odbyło się w ubiegły weekend, miało koszmarny przebieg dla Roberta Kubicy. Już w kwalifikacjach bolid Polaka stanął w płomieniach, przez co Kubica nie ukończył żadnego pomiarowego okrążenia, a wyścig tradycyjnie już zakończył na ostatniej pozycji.

Trudno oczekiwać, by we Włoszech samochód pozwolił Polakowi na realną walkę z innymi teamami. Niemniej Kubica przyjeżdża do Italii z nieskrywaną radością.

- Monza to jeden z moich ulubionych torów. To wyjątkowe miejsce, gdzie można rozwinąć ogromne prędkości, ale trzeba też gwałtownie hamować na kilku zakrętach, zwłaszcza w pierwszym sektorze - ocenia Kubica, cytowany przez oficjalną stronę Williamsa.

34-letni Polak przyznał, że darzy włoski tor wyjątkowym sentymentem i ma z nim związanych wiele wspaniałych wspomnień.

- To tutaj zadebiutowałem w jednomiejscowych wyścigach, tutaj także pierwszy raz stanąłem na podium Formuły 1. Na Monzie zawsze panuje doskonała atmosfera. To świetne miejsce do ścigania i spodziewam się, że wielu włoskich fanów będzie mnie dopingować - twierdzi kierowca Williamsa.

Kubica w obecnym sezonie wywalczył zaledwie jeden punkt i zajmuje przedostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wyprzedza jedynie swojego kolegę z zespołu George Russella, który jako jedyny nie ma na koncie ani jednego "oczka".

Grand Prix Włoch odbędzie się w najbliższy weekend. Kwalifikacje zaplanowane są na sobotę na godzinę 15, natomiast wyścig rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15.10.