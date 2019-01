"Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu" - tak o Robercie Kubicy powiedział dyrektor techniczny Williamsa Paddy Lowe, a ponadto stwierdził, że Polak już wywarł pozytywny wpływ na cały zespół.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica o powrocie do F1: Mam dużo więcej do stracenia niż ludzie myślą. Wideo INTERIA.TV

Wiele ciepłych słów pod adresem Kubicy Lowe skierował w rozmowie z branżowym portalem racer.com. - Naprawdę wspaniale z nim pracować, jest świetnym członkiem zespołu. Wszyscy kochają Roberta: w biurze, w garażu... Pamiętam, kiedy po raz pierwszy pojawił się u mechaników, którzy mówili "tak, to odpowiedni kierowcy".

Reklama

Wypowiadając się na temat Kubicy Lowe posiada perspektywę pierwszej obecności krakowianina w Formule 1, brutalnie przerwanej przez wypadek na trasie rajdu. Nasz sportowiec pokazywał takie umiejętności, które zdaniem fachowców pretendowały go do wywalczenia tytułu mistrza świata.

Lowe był w gronie tych, którzy już wtedy dostrzegali potencjał u Kubicy. Co więcej, starał się ściągną go do McLarena, z którym wówczas współpracował na tym samym stanowisku, jako odpowiedzialny za wszystkie działy inżynierii. - Od wielu lat jestem wielkim fanem Roberta - powiedział Lowe. - Był czas w McLarenie, kiedy starałem się go tam sprowadzić. Nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć daty, kiedy to było, ale prawdopodobnie 2008 lub 2009 rok. Fernando Alonso straciliśmy w 2007 roku, co oznaczało, że będzie wakat. I tak w istocie było, tylko zastanawialiśmy się, czy na następny rok zatrzymać Heikkiego Kovalainena. Nie mogę sobie przypomnieć szczegółów, ale to był czas, że bardzo się starałem, żeby sprowadzić Kubicę do naszego samochodu, ponieważ był zdecydowanie wybitną jednostką. Niestety nie zrobiliśmy tego - opowiedział dyrektor techniczny Williamsa.

Zdaniem Lowe’a 34-letni Kubica dzisiaj należy do unikatowego grona kierowców, którzy wywodzą się z "oldschoolowej" szkoły. - Jest po prostu jednym z chłopaków ze starej szkoły, którzy wiedzą, jak to działa, a to wnosi pewien element do tego, co robimy. Myślę, że będzie to fantastyczne połączenie z naszym debiutantem George'em Russellem w drugim bolidzie - stwierdził jeden z najwyżej postawionych ludzi w ekipie z Grove.

Tegoroczne Grand Prix Australii będzie pierwszym startem Grand Prix Kubicy od ostatniego wyścigu w 2010 roku. Absencja Polaka w Formule 1 trwała od lutego 2011 roku. W poprzednim sezonie nasz zawodnik uczynił milowy krok do powrotu na fotel kierowcy, wywiązując się z roli zawodnika rezerwowego i rozwojowego w Williamsie.

Lowe, w przeciwieństwie do niektórych głosów powątpiewania, czy Kubica z nie do końca sprawną ręką podoła gigantycznym obciążeniom towarzyszącym kierowcom F1 przez cały sezon, zachowuje nie tylko stoicki spokój, ale wręcz dużą pewność. Wszelkie obawy, jego zdaniem, Polak rozwiał w poprzednim roku.

"Myślę, że mogliśmy mieć je wcześniej, ale teraz jesteśmy w 1000 procent zaangażowani i tak idziemy. Nie sądzę, żeby komukolwiek towarzyszyła nerwowość. Robert jest naszym kierowcą wyścigowym, gotowym na 100 procent i wspólnie zamierzamy pracować bez żadnych tego typu myśli - zapewnił Lowe.

Art