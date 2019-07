- Mamy pierwsze prawdziwe poprawki, które jeśli zadziałają, to mogą nas zbliżyć do reszty stawki – twierdzi Robert Kubica przed kolejnym wyścigiem Formuły 1. W niedzielę GP Niemiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po kwalifikacjach: Dużo będzie zależało od wiatru (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Od początku sezonu ekipa Williamsa wyraźnie odstaje od pozostałych ekip. Ani Robert Kubica, ani George Russell nie mieli jeszcze nawet okazji, aby zdobyć choćby jeden punkt w dotychczasowych wyścigach. Nie pozwala na to bolid, jakim dysponuje brytyjska stajnia.

Reklama

Czy teraz, podczas najbliższego Grand Prix Niemiec może być inaczej?

Polski kierowca przekonuje, że tak i wypowiada się w sposób dość jednoznaczny. To może oznacza, że rzeczywiście coś drgnęło.

- Mamy dane z tunelu i symulacji, ale zobaczymy, jak będzie na torze - powiedział w rozmowie z Mikołajem Sokołem ze stacji Eleven. Tak czy inaczej, zdaniem Kubicy, to "pierwsze prawdziwe poprawki, które jeśli zadziałają, to mogą nas zbliżyć do reszty stawki".

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

- Od kiedy jeździłem na Hockenheim minęło już sporo czasu. To wymagający tor, z mieszanką wolnych i szybkich zakrętów. Nie mogę się doczekać ponownej jazdy tam, jak i sprawdzenia nowych części w aucie. Mam nadzieję, że poprawimy nasze tempo. Jeśli samochód będzie tak dobry jak na Silverstone, to czeka nas trochę radości - stwierdził Kubica, cytowany w komunikacie zespołu.