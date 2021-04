Robert Kubica w wielkim stylu, od zwycięstwa wraz ze swoimi partnerami z zespołu WRT, rozpoczął starty w długodystansowych zmaganiach European Le Mans Series. Regularne ściganie Polak ciągle łączy z rolą kierowcy rezerwowego w Formule 1, gdzie w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen pojawił się drugi kierowca w tym samym charakterze. Nasz kierowca właśnie skomentował ten angaż.

Na Circuit de Barcelona-Catalunya Kubica miał powody do radości, gdy w debiucie w wymagającej serii sięgnął po zwycięstwo. Czterogodzinne zawody, będące namiastką prawdziwych maratonów, zakończyły się triumfem ekipy naszego kierowcy. Polak wsiadł do samochodu na końcu, jako trzeci w kolejności i dowiózł do mety pierwsze miejsce.



Polak cały czas pozostaje także kierowca rezerwowym Alfy Romeo i nie ukrywa, że dopóki będzie należał do rodziny F1, jego największym celem będzie pozostawał powrót do ścigania w królewskiej klasie.



Kubica jednak też zdaje sobie sprawę z rosnących ograniczeń (36 lat), a do tego świeżą sprawą jest ogłoszenie Calluma Ilotta jako drugiego kierowcy rezerwowego Alfa Romeo Racing Orlen.

Robert Kubica o powrocie do bolidu Alfa Romeo Racing Orlen

Jak na tę sprawę zapatruje się sam Kubica?



- Ogólnie zeszłoroczna sytuacja z koronawirusem pokazała, że trzeba być gotowym na różne scenariusze. Łączenie dwóch serii nie jest łatwe i mamy podział ról. To wynika nie tylko z pandemii, ale także z umów, które zostały zawarte nawet przed pandemią. Na początku miało to wyglądać inaczej, teraz wyścigi zostały podzielone - Callum też ściga się w innej serii i myślę, że to akurat jest pozytywne" - powiedział nasz kierowca w rozmowie z red. Mikołajem Sokołem (sokolimokiem.com).

W tej samej rozmowie Kubica dodał, że już sposobi się do wypełnienia swoich kolejnych obowiązków w F1. - Zresztą ja zawsze koncentruję się na tej robocie, w której akurat jestem. Z jednej strony na początku sezonu była pełna koncentracja na ELMS, ale z drugiej moje obowiązki w zespole F1 są jasne i mam nadzieję, że już niedługo zasiądę za kierownicą, bo prowadzenie bolidu Formuły 1 zawsze jest czymś szczególnym.

