Już w najbliższy weekend kolejne emocje z Formułą 1. Na ulicznym torze w Baku odbędzie się czwarta eliminacja mistrzostw świata. Robert Kubica jeszcze nie ścigał się na tym obiekcie. Jego kolega z zespołu Williamsa George Russell ma dobre wspomnienia ze stolicy Azerbejdżanu.

Wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu odbędzie się po raz trzeci. W 2017 roku wygrał Daniel Ricciardo, a w ubiegłym sezonie triumfował Lewis Hamilton. Sześciokilometrowa trasa biegnie częściowo wzdłuż linii brzegowej zabytkowego centrum miasta, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



"Tor posiada trudne strefy hamowania i szczególnie długą prostą. Ze względu na zróżnicowany układ możemy spodziewać się, że zespoły będą eksperymentować z poziomem oporu. Kierowcy będą zmagać się ze sprzecznymi wymaganiami długich prostych i ciasnych krętych odcinków w środkowej strefie. George jest zaznajomiony z tym obiektem, a dla Roberta będzie to nowe doświadczenie" - powiedział Dave Robson, starszy inżynier wyścigowy Williamsa, cytowany na oficjalnej stronie zespołu.



"Z tego co widziałem w zeszłym roku, obiekt jest zdecydowanie jednym z najbardziej wymagających. Dla mnie będzie to debiut. W przeszłości bardzo podobało mi się ściganie na tego typu torach" - stwierdził Kubica.

"W ubiegłym roku w Formule 2 to w Baku miałem jeden z najlepszych weekendów. Powinniśmy wówczas wygrać oba wyścigi. W pierwszym prowadziłem, ale pod koniec miałem niefortunny incydent z samochodem bezpieczeństwa. Drugi wygrałem startując z 12. miejsca. Mam świetne wspomnienia z Baku i nie mogę się doczekać powrotu na ten uliczny tor" - zaznaczył Russell.

Stajnia z Grove słabo spisuje się w tym sezonie. W każdym z trzech rozegranych do tej pory wyścigów Kubica i Russell zajmowali ostatnie miejsca.

Program GP Azerbejdżanu:

26.04 (piątek)

11.00 - 12.30 pierwszy trening

15.00 - 16.30 drugi trening



27.04 (sobota)

12.00 - 13.00 trzeci trening

15.00 - 16.00 kwalifikacje



28.04 (niedziela)

14.10 wyścig