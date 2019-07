Robert Kubica, mimo drobnych poprawek w bolidzie z myślą o niedzielnym wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii, nie doświadczył lepszych osiągów bolidu podczas dwóch piątkowych sesji treningowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Grzegorz Gac o Robercie Kubicy. Wideo TV Interia Robert Kubica Formuła 1. Valtteri Bottas wygrał drugi trening przed GP Wielkiej Brytanii

Podczas pierwszych jazd treningowych na torze Silverstone nasz kierowca Williamsa zajął ostatnie, 20. miejsce. W popołudniowej sesji też miał niewiele do powiedzenia, bo osiągnął czas lepszy jedynie od kolegi z zespołu George’a Russella, który miał problemy z bolidem, a konkretnie skrzynią biegów, więcej czasu spędził w swoim boksie.

Reklama

Nic nie wskazuje na to, by podczas szczególnego dla Williamsa wyścigu na domowym torze, który zbiega się z 50-leciem założyciela teamu sir Franka Williamsa, Polak miał uświetnić ten piękny jubileusz.

Czy plan piątkowych testów udało się zrealizować?

- To, jaki był plan, zostaje u nas, ale częściowo tak. Ogólnie zrealizowaliśmy mniej więcej to, co było w planie - powiedział Kubica przed kamerą Eleven Sports, a następnie dodał: - W pierwszym treningu mieliśmy jakieś problemy z autem, które udało się rozwiązać na drugi. Próbowaliśmy różnych paru rozwiązań, niektóre działały, a inne mniej.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!



Kubica odniósł się także do trudności, jakie kierowcy mieli zwłaszcza w pierwszej serii. Brały się one m.in. ze specyfiki nowej nawierzchni asfaltu. Odpowiedź Polaka nie pozostawiła wątpliwości, co taka sytuacja oznacza dla jego zespołu.

- Gdy inni mają problemy, to my mamy jeszcze większe, bo jednak mamy sporo mniejszą przyczepność, co daje się odczuwać. Sprawy nie ułatwia też wiatr, który szczególnie mocno daje w kość. Jednak to nie jest żadna nowość, to są rzeczy, o których my wiemy. A co do samego asfaltu, to jest inny niż w poprzednich latach, mniej chropowaty, a bardziej gładki, przez co opony inaczej pracują. Więcej jest problemów z ich dogrzaniem, szczególnie prawej przedniej opony, ponieważ większość szybkich zakrętów jest w prawo, więc ta opona sporo się schładza w niektórych sekcjach - wyjaśnił krakowianin.

Zapytany, czy pakiet poprawek, których pierwsza porcja miała nieco ożywić bolid w Wielkiej Brytanii, sprawił, że został wykonany odczuwalny krok naprzód, był daleki od okazania zadowolenia.

- Żeby odczuć krok do przodu z toru na tor to trzeba by było mieć jakieś 1,5 sekundy poprawy. A ponieważ warunki są inne i tor jest inny, to jeśli mamy poprawę paru dziesiątych sekundy, to się nie da. Chyba trzeba być magikiem, ja takim nie jestem, więc ciężko jest coś powiedzieć - podsumował Kubica.

A gdy jeden z przedstawicieli mediów zapytał naszego sportowca, czy może zapewnić swoich fanów, że zostanie w Williamsie do końca sezonu, trochę się zirytował. - Nie muszę ich zapewniać. Oni wiedzą, że daję z siebie wszystko, a pytanie lepiej zadać osobie, która rozsiewa takie plotki. Może ma lepsze informacje, niż ja - odparł Polak.



AG