Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Turcji i wyrównał niesamowity rekord Michaela Schumachera. Dla angielskiego kierowcy był to siódme mistrzostwo w jego karierze, choć niektórzy krytycy zarzucają mu, że spory wpływ na nie miał najsilniejszy w stawce bolid Mercedesa. Dziennikarze "Eleven Sports" postanowili dowiedzieć się, co o tych oskarżeniach sądzi rezerwowy kierowca Alfy Romeo - Robert Kubica.

Lewis Hamilton po znakomitym wyścigu w GP Turcji zapewnił sobie kolejny - siódmy już - tytuł mistrzowski w swojej karierze. Kierowca Mercedesa wyrównał w ten sposób rekord Michaela Schumachera, a wcześniej poprawił wyniki legendarnego Niemca w liczbie wygranych GP czy zdobytych pole position.



Przy wielu sukcesach angielskiego kierowcy często pojawiają się jednak głosy, że jego sukces motywowany jest w sporej mierze możliwościami bolidu Mercedesa, który odstaje od pozostałej części stawki.



- Myślę, że bardzo łatwo jest zbyt emocjonalnie podejść do tego tematu. Fakt jest taki, że Hamilton dysponuje najlepszym bolidem w stawce, ale Lewis potrafi robić też sporo różnicy w GP, gdzie nie ma najsilniejszej maszyny. Niekoniecznie było to widoczne w tym roku, ale było tak w poprzednich sezonach. Na przełomie 2017 i 2018 roku Ferrari nie dysponowało gorszym bolidem - momentami nawet lepszym, a Hamilton nadal potrafił wygrywać wyścigi - odparł Robert Kubica w rozmowie z "Eleven Sports".



- Najlepszej odpowiedzi na to pytanie mógłby udzielić Toto Wolf, który podpisuje z nim kontrakt i płaci duże pieniądze, ponieważ Hamilton jest kierowcą, który potrafi zrobić różnicę na torze. Szczerze mówiąc, to trochę śmieszy mnie ten temat. Często gdy mówimy o umiejętnościach Hamiltona i podważamy je, to powinniśmy wrócić do początku mojej wypowiedzi i wpływie emocji na ocenę. Jeżeli spojrzymy na fakty, to one mówią same za siebie i nie trzeba o nich dyskutować - dodał.



Dla Hamiltona było to 94. Grand Prix wygrane w jego karierze. W tym sezonie Anglik pobił rekord Schumachera, który triumfował w 91. wyścigach.



