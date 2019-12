Robert Kubica w Alfa Romeo? Kolejne media informują o tym, że Polak jest o krok od podpisania umowy z zespołem Formuły 1, który w zajął ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów w sezonie 2019.

O tym, że rozmowy Kubicy z Alfa Romeo są zaawansowane poinformował jako pierwszy serwis racefans.net. Wydaje się, że nie jest to wyssana z palca plotka, bo kolejne zagraniczne media podają, że tak właśnie się stanie. "Wygląda na to, że Robert Kubica i Alfa Romeo zbliżają się do porozumienia. Były kierowca Williamsa jest gotowy podpisać umowę z zespołem z Hinwil, w którym ma być kierowcą rozwojowym" - pisze włoska "La Repubblica".



"Polski kierowca rozmawiał z innymi zespołami, ale wydaje się, że osiągnął porozumienie z Alfa Romeo" - dodaje "La Repubblica". Tymi dwoma ekipami, o których pisze włoski dziennik są Haas i Racing Point. Oczywiście o ściganiu w F1 nie ma mowy, bo miejsca we wszystkich wymienionych zespołach są zajęte. Dla Kubicy przewidziano rolę kierowcy testowego i rozwojowego. Alfa Romeo szczególnie zależy na tym, żeby krakowianin pomógł w pracy nad nowym symulatorem. W tym zakresie Kubica ma doświadczenie, bo pracował w podobnej roli w Mercedesie.

Polakowi zależy na tym, żeby nie wypaść ze środowiska F1. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli zniknie z padoku, to oznacza praktycznie koniec marzeń o występach w elicie. Pracę w F1 Kubica chce łączyć z występami w serii DTM. Zespół BMW ma jedno wolne miejsce, które, wszystko na to wskazuje, czeka właśnie na Polaka. Kubica świetnie zaprezentował się podczas testów w hiszpańskim Jerez.



Kierowcami wyścigowymi Alfa Romeo w 2020 roku będą Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi.

