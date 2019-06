Robert Kubica zajął ostatnie, 18. miejsce w wyścigu o Grand Prix Kanady i znów nie miał tęgiej miny przed kamerą Eleven Sports. - Trudno mieć radość z jazdy, jeśli tak naprawdę jesteś pasażerem w aucie - wypalił kierowca Williamsa.

Ktoś powie, że osiemnaste miejsce, to w końcu nie ostatnie w stawce dwudziestu kierowców. Tyle tylko, że to marna pociecha, bo Lando Norris i Alex Albon w ogóle nie ukończyli wyścigu, a Kubica znów był na szarym końcu - jako jedyny ze stratą trzech okrążeń do zwycięzcy, Lewisa Hamiltona.

Wyścig w Montrealu zaczął się dla Polaka dość obiecująco, bo po starcie zyskał trzy pozycje, ale kierowca Williamsa zapytany o to, od razu ostudził wszelki optymizm.

- Było parę pozycji do przodu, ale na krótko. Tak naprawdę już na pierwszych dohamowaniach zrozumiałem, że będzie to długie popołudnie. Dziwna sytuacja, jakbym sobie zaciągnął ręczny przy każdym hamowaniu i auto stawiało bokiem. Były trudne warunki. W sobotę już było trudno na czasówce, gdzie jeździ się lekkim autem, na nowych oponach... - wytłumaczył krakowianin. - W wyścigu było cieplej, więc było wiadomo, że będzie jeszcze trudniej i tak się stało - dodał kierowca.

Szybka decyzja o pit-stopie, jak wynika z wypowiedzi Kubicy, w tych okolicznościach nie była niespodzianką. Jednak przesadnie nie rozwodził się nad tą sytuacją. - Zjechaliśmy wcześniej i tyle. Tak naprawdę mało to zmieniało - skwitował.

Na bardzo ciekawe pytanie, skąd bierze się taka różnica w osiągach między dwoma bolidami, na korzyść George’a Russella, Kubica bezradnie rozłożył ręce. - Nie wiem. Ja wiem, że w wyścigu jadąc wolno w sporo "dżokerów" sobie zagrałem, żeby w ogóle utrzymać auto na torze. Było bardzo mało przyczepności, a im więcej trudności, tym gorzej mi się jeździ, ale to jest normalne - wyjaśnił, kończąc rozmowę najmocniejszych akcentem, że w swoim bolidzie czuje się jak pasażer.

