Przygoda Roberta Kubicy z Formułą 1 wcale nie musi dobiec końca. Tak przynajmniej wynika z medialnych doniesień. Okazuje się bowiem, że oprócz Haasa i Racing Point, jest jeszcze jeden zespół wyścigowej elity zainteresowany Polakiem.

O tym, że Kubica prowadzi rozmowy z Haasem i Racing Point wiadomo już od dłuższego czasu. Otwarcie mówili o tym zresztą szefowie wymienionych zespołów Guenther Steiner i Otmar Szafnauer. W grę wchodzi rola kierowcy testowego i rozwojowego, ale nie tylko. Obaj zaznaczyli, że oprócz pracy w symulatorze, Kubica testowałby również bolidy.



Okazuje się, że do walki o krakowianina włączył się jeszcze jeden team - Alfa Romeo. Taką informację podał serwis racefans.net. Co więcej, negocjacje Kubicy z tym zespołem są zaawansowane. Rozmowy zostały zainicjowane przez agenta Polaka Alessandra Alunniego Braviego, który jest dyrektorem Islero Investments, spółki należącej do Saubera zarządzającego marką Alfa Romeo. Kubica jeździł w F1 w BMW Sauber w latach 2006-2009. Dziennikarze serwisu ujawnili, że dużą rolę w transakcji ma odegrać ściśle powiązany z Kubicą Orlen.



Alfa Romeo ma umowę z Shellem, która wygasa w tym roku. Shell chce ją przedłużyć, ale zespół ma co do tego spore wątpliwości. Dlatego otwiera się szansa dla Orlenu. Polska firma mogłaby zastąpić Shella i tym samym kontynuować współpracę z Kubicą w Formule 1.

Rola Kubicy w Alfa Romeo miałaby polegać na pomocy w opracowaniu nowego symulatora. Szefostwo teamu wie doskonale, że 35-letni kierowca ma duże doświadczenie w tym zakresie.



Kubica wielokrotnie podkreślał, że chce się ścigać i dlatego planuje połączyć dwa programy - pracę w F1 oraz rywalizację w DTM. Występujący w tej serii zespół BMW ma jedno wolne miejsce, które, wszystko na to wskazuje, czeka właśnie na Polaka. Kubica świetnie zaprezentował się podczas testów w hiszpańskim Jerez i na pewno przybliżyło go to do zawarcia umowy z BMW.

RK