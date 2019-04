Robert Kubica zajął 16. miejsce, ostatnie spośród sklasyfikowanych kierowców w wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu. Za naszym sportowcem koszmarny weekend, począwszy od wypadku we wczorajszych kwalifikacjach, a skończywszy na karze przymusowego przejechania w wyścigu przez pit stop za to, że zbyt wcześnie wyjechał z boksu na start. Nie dziwi, że po wyścigu nie był skory do kwiecistych wypowiedzi.

Polak i jego partner z zespołu George Russell (godz. 15), jako jedyni, zanotowali względem zwycięzcy Fina Valtteriego Bottasa z Mercedesa stratę rzędu dwóch okrążeń. Drugie miejsce zajął jego partner z zespołu Lewis Hamilton, dzięki czemu kolejny w tym sezonie wyścig GP zakończył się dubletem Mercedesa. Podium uzupełnił Sebastian Vettel z Ferrari.

Wyścigu nie ukończyło czterech kierowców: Pierre Gasly z Red Bulla, Romain Grosjean z Haasa, Daniił Kwiat z Toro Rosso i Daniel Ricciardo z Renault.



- Wyścig nie był łatwy, jak każdy w tym sezonie. To byłoby najlepsze podsumowanie. Zacząłem z pit lane, ale chłopaki wykonali bardzo dobrą robotę tym, co mogli i czym dysponowali. Udało się złożyć bolid. Jednak już na pierwszych hamowaniu przypomniało mi się, że muszę uważać na hamowaniach. Trochę o tym zapomniałem w kwalifikacjach i słono za to zapłaciłem - powiedział Kubica w rozmowie z Eleven Sports krótko po wyścigu. - Ciężko jechało się cały wyścig, bo sytuacja się nie zmieniła - dodał.

Na pytanie, czy bolid z wymienionymi częściami spisywał się lepiej, Polak trochę się poirytował. - Lepiej nie mógł się sprawować, mógł tylko gorzej. To znaczy lepiej niż w piątek, ponieważ mieliśmy mniejsze problemy, ale nadal te same - stwierdził.

Jakie są odczucia naszego jedynaka w F1 po rywalizacji w Baku? - Trudno o felling, jeśli auto się nie prowadzi i ciężko nim hamować. Felling jest okay na to, żeby zostać na torze, ale żeby zrobić coś więcej, to za bardzo tego nie ma - skwitował.

Nasz zawodnik, w kontekście ogromnych problemów, zbytnio nie rozwodził się nad błędem zespołów, który dopuścił go do zbyt wczesnego wyjazdu z boksu na start, przez co w ramach kary musiał przejechać przez pit stop. - To nie jest tak, że zapalam sobie auto i wyjeżdżam. Nie wiem, skąd ten błąd, ale mało to zmienia - uśmiechnął się Kubica, a zapytany o ewentualne poprawki z myślą o kolejnym wyścigu o Grand Prix Hiszpanii odparł enigmatycznie: - O sprawy techniczne trzeba zapytać się zespołu.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Valtteri Bottas Mercedes 87 pkt 2. Lewis Hamilton Mercedes 86 3. Sebastian Vettel Ferrari 52 4. Max Verstappen Red Bull 51 5. Charles Leclerc Ferrari 47 6. Sergio Perez Racing Point 13 7. Pierre Gasly Red Bull 13 8. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 13 9. Lando Norris McLaren 12 10. Kevin Magnussen Haas 8 Zobacz pełną tabelę