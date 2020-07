Formuła 1. Renault złożyło protest po GP Styrii

Team Formuły 1 Renault zdecydował się złożyć oficjalny protest po Grand Prix Styrii. Francuska ekipa miała zastrzeżenia do drużyny Racing Point i zarzuca im skopiowanie bolidu Mercedesa z 2019 roku.

Protest tyczy się używania przez Racing Point bolidu, który do złudzenia przypomina konstrukcję stworzoną przez Mercedesa w 2019 roku. Kopiowanie konstrukcji jest niezgodne z przepisami Formuły 1.



Właśnie przez to pojazdy Racing Point nazywa się "różowymi Mercedesami". Nazwa wzięła się od barw teamu z Silverstone.



Dokładniej chodzi o używanie komponentów, które nie są wpisane na specjalną listę: - Pierwszy raz odkąd jestem w F1, ktoś szczerze przyznaje się do kopiowania. To tak jakbyś skopiował dzieło sztuki był dumny ze swojej pracy - stwierdził niedawno Cyril Abiteboul w rozmowie z "Canal+".





Renault oficjalnie potwierdziło, że złożyło protest. Team dodaje jednak, że nie będzie komentował swojej decyzji, dopóki sędziowie nie wydadzą werdyktu.



