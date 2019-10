Zespół Formuły 1 Renault nie będzie odwoływał się od kary nałożonej przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) po Grand Prix Japonii. Kierowcy tego teamu Nico Hulkenberg i Daniel Ricciardo zostali zdyskwalifikowani za niezgodne z przepisami bolidy.

Ricciardo zajął na torze Suzuka szóste miejsce, a Hulkenberg był dziesiąty. Jednak po wyścigu protest złożył zespół Racing Point. FIA dosyć długo badała sprawę i w końcu podjęła decyzję. Sędziowie uznali, że zastosowany w samochodach Renault system nie narusza przepisów technicznych, ale został zakwalifikowany jako zabronione wsparcie. Dlatego Ricciardo i Hulkenberg zostali zdyskwalifikowani. Dzięki temu Robert Kubica przesunął się w klasyfikacji GP Japonii na 17. miejsce.



Team Renault mógł odwołać się od tej kary, ale tego nie zrobi.



"Ubolewamy na tą decyzja, a w szczególności nad jej surowością. Naszym zdaniem kara nie jest proporcjonalna do żadnej korzyści uzyskanej przez kierowców, zwłaszcza gdy jest nałożona za system, który jest w pełni legalny i innowacyjny. Jest to niezgodne z poprzednimi karami za podobne naruszenia, co potwierdziła FIA w swojej decyzji, ale wyrażono ją bez dalszej argumentacji" - czytamy w oświadczeniu Renault.

"Ponieważ jednak nie mamy żadnych nowych dowodów, które zostały już przedstawione, nie chcemy poświęcać więcej czasu i wysiłku na jałową debatę przed trybunałem apelacyjnym. Dlatego postanowiliśmy nie odwoływać się od tej decyzji. Formuła 1 zawsze będzie areną nieustannego poszukiwania nawet minimalnej przewagi nad konkurencją. Zawsze tak robiliśmy i nadal będziemy robić, aczkolwiek musimy wzmocnić procesy wewnątrz zespołu zanim wprowadzimy innowacyjne rozwiązania" - zakończył zespół F1.



W najbliższy weekend F1 zawita do Meksyku, gdzie w niedzielę odbędzie się 18. eliminacja mistrzostw świata.



Program Grand Prix Meksyku:

25.10 (piątek)

17.00 - pierwszy trening

21.00 - drugi trening



26.10 (sobota)

17.00 - trzeci trening

20.00 - kwalifikacje



27.10 (niedziela)

20.10 - wyścig