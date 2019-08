Motoryzacyjny portal Racefans.net pokusił się o stworzenie swojego rankingu kierowców obecnego sezonu Formuły 1. Choć w klasyfikacji generalnej Robert Kubica wygrywa z George Russellem, to został umieszczony na ostatnim miejscu notowania.

W sezonie Formuły 1 trwa wakacyjna przerwa, co jest idealnym czasem na pierwsze podsumowania. Wnioski wyciągają nie tylko kibice i dziennikarze, ale także zespoły F1. Team Red Bull Racing postanowił zrezygnować z usług swojego dotychczasowego kierowcy Pierre'a Gasly'ego, którego miejsce w dalszej części sezonu zajmie Alexander Albon. Gasly z kolei będzie kierowcą Toro Rosso, gdzie dotychczas jeździł Albon.

Słabą formę Gasly'ego zauważają także dziennikarze branżowego Racefans.net, umieszczając go dopiero na 18. miejscu w swojej klasyfikacji kierowców na półmetku sezonu. Gorzej ocenieni zostali jedynie Lance Stroll z Racing Point oraz Robert Kubica. Kierowca Williamsa został oceniony najgorzej spośród wszystkich zawodników.

Choć to Kubica wywalczył jedyny dotychczas punkt dla Williamsa, portal motoryzacyjny zwraca uwagę na inne rzeczy. Polak ani razu nie pokonał swojego kolegi z zespołu George Russella w kwalifikacjach i tylko w dwóch z 12. wyścigów zdołał zająć lepsze miejsce od Brytyjczyka. Dodatkowo wyliczono, że Kubica jechał przed Russellem tylko przez 101 z 723 wyścigowych okrążeń.

W uzasadnieniu swojego wyboru portal zaznacza, że Kubica bardzo racjonalnie podszedł do wywalczonego punktu w GP Niemiec, zdając sobie sprawę, że jego 10. miejsce było efektem wypadków kilku kierowców oraz nałożenia kary na obu kierowców Alfy Romeo. Polak został jednak pochwalony za zachowanie zimnej krwi w trudnych warunkach.

Eksperci dodają też, że - nawet biorąc pod uwagę fatalny bolid Williamsa - trudno dopatrywać się w powrocie Kubicy do F1 wielu powodów do świętowania, poza właśnie samym faktem powrotu. Na końcu dziennikarze Racefans.net zaznaczają jednak, że jeśli ktoś ma w sobie na tyle determinacji, by odmienić losy tak trudnego sezonu, to właśnie Kubica.

Letnia przerwa w F1 niebawem dobiegnie końca. Kierowcy do rywalizacji wrócą w Belgii, a wyścig na torze Stavelot odbędzie się 1 września.





