Na datę 5 grudnia 2019 r. czekały miliony fanów Formuły 1 na całym świecie. Właśnie wtedy legendarny Michael Schumacher miał się pokazać fanom po prawie sześciu latach, poprzez film dokumentalny obrazujący życie siedmiokrotnego mistrza świata.

Film miał nosić tytuł "Schumacher", a co najważniejsze, sam Michael miał się pojawić w nim na kilka sekund, w otoczeniu rodziny. Świat mógłby się przekonać, jak wygląda heros walczący z poważnymi urazami głowy, jakich doznał w grudniu 2013 r.

50-letni Schumacher to jedna z największych osobowości sportowych na świecie wszech czasów. Obraz o nim przygotują niemieccy producenci Michael Wech i Hanns-Bruno Kammertons. Premierę swego filmu musieli przełożyć i to co najmniej do końca roku.

Firma B14 Film, która finansuje przedsięwzięcie ogłosiła, że premiera filmu jest przełożona co najmniej do końca roku.

- Mamy tak dużo materiału, że potrzebujemy więcej czasu na zmontowanie filmu - wyjaśnił rzecznik B14 Film.

W tłumaczenie to niewielu uwierzyło. Natychmiast pojawiły się spekulacje na temat stanu zdrowia Michaela. Schumacher miał się pojawić w filmie tylko na kilka sekund, ale osoby znajdujące się blisko jego rodziny twierdzą, że obecnie Michael nie może sobie pozwolić nawet na to.

- Wiem, że Michael był poważnie ranny, ale niestety nie wiem na ile zaawansowana jest jego rehabilitacja. Chciałbym wiedzieć, jak mu się wiedzie, uścisnąć dłoń, albo chociaż spojrzeć w twarz - powiedział były menedżer Willi Weber, któremu rodzina kierowcy odmawia dostępu do Schumachera.

- Michael ma najlepszą możliwą opiekę. Lekarze i rodzina robią wszystko, co możliwe, aby poprawić jego stan. Proszę, dajcie nam czas - apelują od dłuższego czasu żona Schumachera Corinna i jego rzeczniczka Sabine Kehm.

Oświadczenia rodziny Michaela nie wlewają w serca fanów kierowcy optymizmu. Woleliby go sami zobaczyć, chociaż przez kilka sekund w filmie "Schumacher".

MiKi