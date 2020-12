Formuła 1. Potwierdzone 23 wyścigi w sezonie 2021

Światowa Rada Sportów Motorowych zatwierdziła kalendarz Formuły 1 na sezon 2021. Zaplanowane są 23 wyścigi, to rekord w historii F1.

W programie znalazła się jedna nowa impreza - 28 listopada nocny wyścig w Dżuddzie o Grand Prix Arabii Saudyjskiej.



Na razie nie ustalono organizatora rundy w miejsce wyścigu w Wietnamie, który był zaplanowany na 23 kwietnia.



Sezon rozpocznie się 21 marca w Australii i zakończy 5 grudnia w Abu Zabi.

Kalendarz F1 na sezon 2021:



21 marca Grand Prix Australii

28 marca GP Bahrajnu

11 kwietnia GP Chin

25 kwietnia do ustalenia

9 maja GP Hiszpanii (*)

23 maja GP Monako

6 czerwca GP Azerbejdżanu

13 czerwca GP Kanady

27 czerwca GP Francji

4 lipca GP Austrii

18 lipca GP Wielkiej Brytanii

1 sierpnia GP Węgier

29 sierpnia GP Belgii

5 września GP Holandii

12 września GP Włoch

26 września GP Rosji

3 października GP Singapuru

10 października GP Japonii

24 października GP Stanów Zjednoczonych

31 października GP Meksyku

14 listopada GP Sao Paulo

28 listopada GP Arabii Saudyjskiej (**)

5 grudnia GP Abu Zabi



* wymagana zgoda promotora

** po otrzymaniu homologacji toru w Dżuddzie



