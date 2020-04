Po ponad 20 latach do kalendarza Formuły 1 może powrócić Grand Prix Portugalii. Tor Algarve otrzymał homologację Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA), co pozwala na organizację zmagań najlepszych kierowców świata.

Ostatni wyścig Formuły 1 w Portugalii odbył się w 1996 roku na torze Autodromo do Estoril. Triumfował wtedy Kanadyjczyk Jacques Villeneuve.



Od teraz królową motosportu będzie mógł gościć tor Algarve, który otrzymał homologację FIA, co potwierdził dyrektor obiektu Paulo Pinheiro cytowany przez agencję prasową Lusa.



- Staraliśmy się o to od zeszłego roku, kiedy inspekcję na torze przeprowadzili zmarły niedawno Charlie Whiting oraz Eduardo Freitas. Dokonaliśmy wszelkich zmian zalecanych przez FIA, dzięki czemu otrzymaliśmy najwyższy poziom certyfikacji - zdradził Pinheiro.



Zarządca toru przyznał także, że podpisał umowę z jednym z zespołów Formuły 1, dotyczącą listopadowych testów. Portugalczycy mają także starać się o organizację zimowych testów F1, które ostatnio odbyły się w Barcelonie.



Przypomnijmy, że w zbliżającym się sezonie nie zabraknie Roberta Kubicy. Polak wprawdzie nie jest wyznaczony do brania udziału w wyścigach - pełni bowiem rolę kierowcy rezerwowego i rozwojowego w stajni Alfa Romeo Racing Orlen - ale ma pojawić się na kilku treningach.



Początek sezonu Formuły 1 storpedowała pandemia koronawirusa. Wiemy już, że osiem pierwszych wyścigów z cyklu Grand Prix nie odbędzie się zgodnie z planem. Do inauguracji zmagań ma dojść w połowie czerwca na torze w Montrealu. Czy jednak rzeczywiście tak się stanie? To zależeć będzie od rozwoju pandemii.



TB