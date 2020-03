Pietro Fittipaldi i Louis Deletraz będą kierowcami testowymi zespołu Haasa w Formule 1, kiedy sezon się rozpocznie, ogłoszono w czwartek.

23-letni Fittipaldi, wnuk dwukrotnego mistrza świata F1 - Emersona, spędził 2019 rok jako kierowca testowy Haasa i równocześnie był w serii DTM oraz azjatyckiej Formule 3.

Z kolei Deletraz, zawodnik Formuły 2, wspierał amerykański zespół w symulatorze.



"Oczywiście chcieliśmy to ogłosić podczas Grand Prix Australii w Melbourne, które miało inaugurować sezon, ale wydarzenia, zarówno tam, jak i na całym świecie sprawiły, że kwestie z epidemią COVID-19 nabrały większego priorytetu" - mówił Guenther Steiner, szef zespołu Haas.



"Pietro i Louis potwierdzili swoją przydatność w zespole przez ostatnie 12 miesięcy, a my jesteśmy zaszczyceni, że możemy ogłosić ich naszymi oficjalnymi kierowcami testowymi i rezerwowymi. Ich praca w symulatorze miała dla nas dużą wartość, gdy radziliśmy sobie z wyzwaniami minionego sezonu, a my jesteśmy podekscytowani tym, że możemy rozszerzyć i kontynuować naszą współpracę, gdy będziemy mogli już wrócić do pracy" - dodał.



