Na torze Red Bull Ring trwa pierwszy trening przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Austrii. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Od ostatniego wyścigu upłynęło zaledwie kilka dni, więc zespoły F1 nie miały zbyt wiele czasu, żeby przygotować poprawki do bolidów. Mówił o tym m.in. starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson. "Samochody niewiele się zmienią" - przyznał. Co to oznacza? Dla stajni z Grove jedno - Robert Kubica i George Russell pewnie znów znajdą się na końcu stawki.

"Lubię ścigać się w Austrii. Jest to krótki tor, który może wygląda na prosty, ale tak nie jest. W pierwszej części tor ma długą prostą z trudnym "złamaniem" i krótkimi zakrętami. Druga część to dwa szybkie zakręty w lewo, a ostatni zakręt jest bardzo trudny. Wyjeżdża się w "ciemno" na dużej prędkości. Krótki odstęp czasu między wyścigami to intensywny okres dla zespołów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to miły tor dla jazdy, zwłaszcza z jego zielonym otoczeniem" - mówił polski kierowca.

Pierwszy trening przed GP Austrii:

11.56 - trzeba przyznać, że tor w Austrii jest pięknie położony.



11.53 - błyskawiczna odpowiedź Leclerca. Kierowca Ferrari ponownie na czele - 1.05,141.

11.51 - krótko cieszył się Leclerc z prowadzenia. Nowym liderem został Bottas - 1.05,299.

11.50 - Leclerc od razu błysnął. Kierowca Ferrari objął prowadzenie z czasem 1.05,409.

11.49 - po krótkiej przerwie na torze pojawił się Leclerc.

11.45 - połowa treningu za nami. Na torze pusto. Wszyscy kierowcy w garażach.

11.43 - co gorsza, kierowcy Williamsa mają sporą stratę, która wynosi ponad pół sekundy, do zajmującego 18. miejsce Romaina Grosjeana z Haasa.



11.40 - Kubica i Russell na końcu stawki. Obaj tracą do Verstappena ponad dwie sekundy.

11.38 - lider Verstappen jeszcze poprawił swój czas. Obecnie najlepszy wynik to 1.05,488.

11.35 - Kubica przyspieszył, ale nie na tyle, żeby opuścić ostatnie miejsce. Strata Polaka do lidera wynosi 2,202.

11.33 - pobocze "zwiedzili" Gasly i Hamilton.



11.31 - prawie sekundę szybciej od Kubicy pojechał Russell, który jest obecnie 17.

11.30 - Kubica spadł na ostatnie miejsce. Polak przyspieszył, ale uzyskał gorszy wynik do lidera o 2,506 s.

11.29 - lepszy rezultat od Vettela uzyskał Verstappen, który z czasem 1.06,100 objął prowadzenie.

11.27 - za kierowcami Williamsa jest tylko Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo. Jego strata do lidera to 3,536 s.

11.26 - minimalnie lepszy czas od naszego kierowcy ma Russell.

11.24 - Kubica ma za sobą okrążenie pomiarowe. Strata do liderującego Vettela wynosi 3,469 s.

11.23 - Polak jedzie na oponach z miękkiej mieszanki

11.22 - na tor wyjechał Kubica

11.18 - poczynania Vettela bacznie śledzi jego ojciec, który jest w garażu Ferrari.



11.17 - na prowadzeniu mamy obecnie kierowców Ferrari. Pierwszy jest Vettel (1.06,160), a tuż za nim, ze stratą zaledwie 0,009 s, plasuje się Leclerc.

11.15 - Lando Norris z McLarena wyjechał na krawężnik. Spod jego bolidu posypały się iskry.

11.14 - wyluzowany Hamilton przywitał się z mechanikami

11.12 - tylko trzech kierowców nie widzieliśmy jeszcze na torze: Kubicę, Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa.

11.11 - Vettel wskoczył na chwilę pozycję lidera. Szybko na czoło wrócił Gasly (1.06,385).



11.09 - na torze obaj zawodnicy Ferrari - Sebastian Vettel i Charles Leclerc. Oni jadą na oponach pośrednich.

11.07 - większość kierowców wybrała opony z miękkiej mieszanki

11.05 - zdecydowanie szybciej pojechał Pierre Gasly z Red Bulla - 1.08,299

11.04 - mamy pierwszy pomiar. Carlos Sainz z McLarena pokonał okrążenie z czasem 1.14,185

11.02 - na okrążeniu instalacyjnym jest też Russell. Kubica na razie w garażu.

11.01 - Max Verstappen z Red Bulla jako pierwszy wyjechał na tor.

11.00 - zaczynamy!



10.59 - kierowcy już gotowi. Za chwilę zielone światło.

Program Grand Prix Austrii:

28.06 (piątek)

15.00 drugi trening



29.06 (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



30.06 (niedziela)

15.10 wyścig