Na legendarnym torze Silverstone trwa pierwszy trening przed wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica ukończył kolarski maraton w Dolomitach. Wideo INTERIA.TV





Reklama

Strona nie odświeża się automatycznie. NaciśnijF5.



Dla Williamsa jest to niezwykle ważny wyścig. Podczas GP Wielkiej Brytanii jubileusz 50-lecia jako właściciela i szef stajni z Grove świętuje sir Frank Williams. Dla ekipy Roberta Kubicy i George'a Russella jest to też domowy wyścig, w którym chcą zaprezentować się jak najlepiej przed swoimi kibicami. Czy to się uda?



Biorąc pod uwagę osiągi bolidu FW42 będzie o to niezwykle trudno. Williams plasuje się na szarym końcu i trudno o optymizm, żeby coś w tym względzie się zmieniło. Stajnia z Grove przygotowała pakiet poprawek na GP Wielkiej Brytanii. "Mam nadzieję, że to początek okresu, w którym na każdy kolejny wyścig będziemy przywozić coś nowego. Największe pole do popisu to aerodynamika, tutaj można najłatwiej coś zyskać. Pamiętajmy jednak, że wszystkie pozostałe zespoły nie śpią i też przywożą coś nowego, dlatego my musimy wykonywać większe kroki. Mimo wszystko trudno będzie zmniejszyć stratę do czołówki" - mówił Kubica przed kamerą TVP Sport.



Fani F1 z uwagą będą śledzić walkę w czołówce. Podczas GP Austrii przerwana została dominacja Mercedesa. Na Red Bull Ring wygrał Max Verstappen z Red Bulla, a drugie miejsce zajął Charles Leclerc z Ferrari.



Relacja z pierwszego treningu:

11.33 - na pozycję lidera wskoczył Hamilton z wynikiem 1.29,118.

11.30 - Russell wypadł z toru na jednym z zakrętów. Brytyjczyk nie opanował bolidu i wykręcił "bączka". Miał jednak szczęście, że na poboczu było dużo miejsca i dzięki temu nie uderzył w bariery ochronne. Russell wrócił na tor.

11.28 - zmiana na pozycji lidera. Teraz najlepszym wynikiem może pochwalić się Bottas - 1.29,604.

11.25 - kuriozalna sytuacja. Romain Grosjean przy wyjeździe z alei serwisowej uderzył w bariery ochronne. Kierowca Haasa zgubił m.in. przednie skrzydło. Rzadko spotykany widok w F1, żeby uszkodzić bolid w alei serwisowej.

11.24 - Kubica ma lepszy czas od Russella o zaledwie 0,001 s!

11.22 - Kubica jako pierwszy pokonał okrążenie pomiarowe i przez krótką chwilę był na czele. Szybko to się zmieniło. Na razie najlepszy czas "wykręcił" Lando Noriss z McLarena - 1.31,691.

11.21 - Kubica tym razem jedzie na oponach z pośredniej mieszanki. Russell tak samo.

11.20 - na trybunach grupa polskich kibiców wpierająca Kubicę.

11.19 - Russell dołączył do Kubicy.



11.18 - Kubica samotnie na torze.



11.16 - na torze pusto. Wszyscy kierowcy w garażach.

11.13 - Hamilton wsiada do bolidu. Za chwilę zobaczymy lidera klasyfikacji generalnej na torze.

11.10 - "Uważaj. Opony są zimne" - taki komunikat usłyszał Rosjanin.

11.08 - na torze jedynie Daniił Kwiat z Toro Rosso.

11.07 - pierwsze kółka za kierowcami, zebrano pierwsze dane, ale żaden nie pokonał okrążenia pomiarowego. Większość zjechała do alei serwisowej na poprawki ustawień.

11.05 - jedynie trzech kierowców jeszcze nie pojawiło się na torze. Są to: George Russell (Williams), Lewis Hamilton i Valtteri Bottas (obaj Mercedes).

11.04 - Charles Leclerc z Ferrari zgłosił problem z hamulcami na okrążeniu instalacyjnym. Mechanicy sprawdzają, co się dzieje.

11.02 - Kubica na okrążeniu instalacyjnym. Polak jako jeden z nielicznych ma założone opony z najtwardszej mieszanki.

11.01 - kierowcy tłumnie wyjeżdżają na tor. Większość na oponach z miękkiej mieszanki.

11.00 - Zaczynamy!



Program Grand Prix Wielkiej Brytanii:

12 lipiec (piątek)

15.00 drugi trening



13 lipiec (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



14 lipiec (niedziela)

15.10 wyścig