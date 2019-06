Na Circuit Paul Ricard trwa pierwszy trening przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Francji. Jak poradzi sobie Robert Kubica? Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Polscy kibice z niecierpliwością czekają na to, aż bolid Williamsa w końcu będzie na tyle szybki, żeby kierowcy Robert Kubica i George Russell mogli ścigać się z rywalami, a nie tylko między sobą. Stajnia z Grove zapowiadała poprawki w FW42. Efektów, jak na razie, nie widać.



Kubica podkreśla, że największym problemem jest to, że bolid różnie się zachowuje. Podczas ostatniego Grand Prix w Kanadzie Polak przeżył duże rozczarowanie. Choć zaczął bardzo dobrze i przesunął się o trzy lokaty, to później jednak wszystko wróciło do normy i ostatecznie trzy razy go zdublowano. - Oczywiście, to było bardzo rozczarowujące i bardzo dziwne - mówił Kubica.

W Montrealu Kubica nie wziął udziału w pierwszym treningu, kiedy zastąpił go Nicholas Latifi. We Francji znów zobaczymy na torze rezerwowego kierowcę Williamsa. Tym razem jednak Kanadyjczyk zastąpi Russella.

Pierwszy trening przed GP Francji:

11.21 - Daniił Kwiat przez chwilę poza torem. Kierowca Toro Rosso kontynuuje jazdę.

11.20 - tylko kierowców Mercedesa - Hamiltona i Valtteriego Bottasa jeszcze nie widzieliśmy na torze.

11.18 - Kubica i Latifi na torze. Obaj na miękkich oponach.

11.17 - lider klasyfikacji generalnej i obrońca mistrzowskiego tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa rozluźniony kręci się między mechanikami.

11.14 - Leclerc zgłasza, że jedna z jego opon "nie żyje". Kierowca Ferrari zaraz zjedzie do garażu.

11.13 - Kubica siedzi w bolidzie. Jeszcze ostatnie poprawki i Polak powinien wyjechać na tor.

11.11 - tak jak można było przypuszczać, Sainz krótko cieszył się z pozycji lidera. Zmienił go Leclerc z wynikiem 1.35,822

11.10 - luźno na torze - tylko Vettel i Leclerc.



11.07 - kierowcy Ferrari Sebastian Vettel i Charles Leclerc uzyskali gorszy czas niż Sainz. Wkrótce to się pewnie zmieni.

11.06 - większość zawodników jedzie na oponach z miękkiej mieszanki

11.04 - pierwsze pomiarowe okrążenie zaliczył Carlos Sainz z McLarena. Jego czas to 1.39,095.

11.03 - na torze coraz więcej kierowców. Kubica i Latifi na razie w garażu

11.01 - jako pierwszy z alei serwisowej wyjechał Romain Grosjean z Haasa

11.00 - kierowcy mają 90 minut

11.00 - zaczynamy!

Program Grand Prix Francji:

21.06 (piątek)

15.00 drugi trening



22.06 (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



23.06 (niedziela)

15.10 wyścig