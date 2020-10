Wątpliwości dotyczące przyszłości Pierre'a Gasly'ego zostały rozwiane. Kierowca w przyszłym sezonie dalej będzie reprezentował AlphaTauri.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę kontynuować współpracę z zespołem Scuderia AlphaTauri przez kolejny sezon! - poinformował sam zainteresowany.

Gasly w tym roku odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w wyścigu Formuły 1. Francuz triumfował podczas Grand Prix Włoch.



24-latek związany jest z tym teamem od 2017 roku. W sezonach 2017-2018 reprezentował go pod ówczesną nazwą Toro Rosso, by w 2019 roku przenieść się do Red Bull Racing. W sierpniu wrócił jednak do swojej poprzedniej stajni.



Nazwisko partnera Gasly'ego w przyszłym sezonie ma zostać ogłoszone najpóźniej 29 listopada.





