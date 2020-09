Sensacja w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Włoch! Na legendarnym torze Monza najlepszy okazał się Pierre Gasly. Drugi był Carlos Sainz, natomiast podium uzupełnił Lance Stroll. Najlepszy w tym sezonie Lewis Hamilton zakończył zawody dopiero na siódmym miejscu.

Gasly pierwszy raz w swojej karierze wygrał GP! Francuski kierowca okazał się najlepszy po wyścigu na Monzie, choć do końca nie mógł być pewny wygranej.



Tegoroczne GP Włoch od samego początku było bardzo emocjonujące. Tuż po starcie drugą pozycję na torze stracił Valtteri Bottas, a wyprzedził go Carlos Sainz. Fiński kierowca nie miał zbyt dobrego tempa i już kilka chwil później znalazł się na 6. pozycji. Nie był to jedyny problem Mercedesa. Lewis Hamilton wjechał do alei serwisowej, gdy była ona zamknięta i otrzymał 10 sekund kary. Anglik musiał zjechać do pit-stopu odczekać karę i dopiero ruszyć.

Za taki sam zjazd do zamkniętej alei serwisowej ukarany został Antonio Giovinazzi z teamu, którego rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica - Alfy Romeo. Dzisiejszego wyścigu dobrze nie będzie również dobrze wspominać Ferrari. Już w 24. okrążeniu żaden z kierowców Scuderii nie brał udziału w zawodach.



Podczas 7. okrążenia w bolidzie Sebastiana Vettela zniszczeniu uległy przewody hamulcowe i Niemiec wypadł z trasy. Nie doszło co prawda do kraksy, jednak stan techniczny jego bolidu nie pozwalał na kontynuowanie wyścigu. Chwilę później wypadek miał Kevin Magnussen i Duńczyk jako drugi musiał zakończyć udział w GP.