Formuła 1. Piękne słowa Lewisa Hamiltona o Robercie Kubicy

Robert Kubica poinformował, że po zakończeniu obecnego sezonu Formuły 1 odchodzi z zespołu Williamsa. Nie wiadomo, gdzie Polak będzie kontynuował karierę. Pięciokrotny mistrz świata Lewis Hamilton liczy, że Kubica zostanie w wyścigowej elicie.

O niepewnej przyszłości Kubicy w Williamsie mówiło się od kilku tygodni. Medialne spekulacje przeciął sam zainteresowany na spotkaniu z dziennikarzami przed Grand Prix Singapuru. - Nie będę kontynuował współpracy z Williamsem. Patrzymy na przyszły rok i inne możliwości, lecz aby się ziściły, musiałem podjąć decyzję, że nie będę kontynuował współpracy z Williamsem po tym sezonie - powiedział Kubica.



Ze stajnią z Grove współpracę kończy również PKN Orlen, który sponsoruje Polaka. Koncern nadal będzie wspierał Kubicę i chce zostać w F1. PKN Orlen przekazał w komunikacie, że w tym celu prowadzi "zaawansowane rozmowy z wybranymi zespołami z zamiarem dalszego zaangażowania w Formułę 1".

Decyzję Kubicy skomentował kierowca Mercedesa Lewis Hamilton. "Znam Roberta bardzo długo. Razem zaczęliśmy się ścigać na gokartach w 1998 roku. Dla mnie Robert jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców, z którymi rywalizowałem" - stwierdził pięciokrotny mistrz świata.



"Od samego początku widziałem talent, jaki posiada. Myślę, że wykazał się wielką determinacją i niezwykłą siłą, wracają po tym wszystkim, co go spotkało. Niewiele osób potrafiłoby sobie poradzić po takim wypadku, wrócić do sportu i rywalizować na wysokim poziomie. Wspaniale go tu mieć. To zdecydowanie nie ten sam scenariusz co w przeszłości, kiedy był w mocniejszych zespołach, ale uważam, że świetnie sobie poradził w tym roku" - zaznaczył lider klasyfikacji generalnej kierowców.



"Potrzebujemy największych talentów w tym sporcie. Mam nadzieję, że zostanie. Nie wiem, co skłoniło Roberta do podjęcia takiej decyzji. Liczę, że znajdzie się dla niego miejsce w F1 w przyszłym roku" - podkreślił Hamilton.

Kubica trafił do F1 w 2005 roku. W grudniu tego roku podpisał kontrakt z BMW Sauber, w którym pełnił rolę trzeciego kierowcy w sezonie 2006. W sierpniu krakowianin zadebiutował w wyścigowej elicie. W Grand Prix Węgier na torze Hungaroring zastąpił za kierownicą Jacquesa Villeneuve'a. Od tego momentu jego kariera w F1 nabrała rozpędu. W sumie Kubica 12 razy stał na podium, a w 2008 roku w Grand Prix Kanady odniósł pierwsze, i ja na razie, jedyne zwycięstwo w F1. W ten sposób został pierwszym Polakiem, który tego dokonał.



W 2010 roku przeszedł do zespołu Renault. Jego dobrze zapowiadającą się karierę przerwał tragiczny wypadek rajdu Ronde di Andora w 2011 roku, w którym omal nie stracił życia. W styczniu 2018 roku zespół Williamsa ogłosił, że Kubica został kierowcą rezerwowym i rozwojowym. Rok później Polak stał się etatowym kierowcą wyścigowym stajni z Grove. W tym sezonie Williams spisuje się jednak bardzo słabo. Technologicznie odstaje wyraźnie od rywali, a Kubica i George Russell zajmują zazwyczaj ostatnie miejsca. W 14 rozegranych wyścigach Williams zdobył zaledwie jeden punkt. Dokonał tego Kubica podczas Grand Prix Niemiec.

