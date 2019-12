Sezon Formuły 1 zakończył się w Abu Zabi. Ostatni wyścig wygrał Lewis Hamilton, który został też mistrzem świata. Robert Kubica 19. miejscem pożegnał się z występami w F1. Na jak długo?

Z punktu widzenia polskich kibiców był to wyścig szczególny. Z Williamsem żegna się Robert Kubica, który po nieudanym powrocie do F1 traci miejsce kierowcy wyścigowego. Otwarte pozostaje pytanie, czy 34-letni Kubica już żegna się na zawsze, czy może jeszcze dokona jednego, spektakularnego powrotu?



Kwalifikacje Polak zakończył tradycyjnie już w pierwszej części, uzyskując ostatni 20. czas. Tuż przed Polakiem znalazł się jego kolega z zespołu, Brytyjczyk George Russell. Z końca stawki wystartował jednak Fin Valtteri Bottas, który wprawdzie "wykręcił" drugi czas, ale otrzymał karę za wymianę silnika. Pole position wywalczył Lewis Hamilton.

Kubica długo nie zjeżdżał do pit stopu. Zrobił to dopiero po połowie wyścigu. Wcześniej jednak, w walce o pozycję, starł się z Antonio Giovinazzim. Skutkiem tego zdarzenia była uszkodzona podłoga w samochodzie Polaka. Sędziowie nie zdecydowali się interweniować w tej sprawie.



Po wyjeździe z alei serwisowej Kubica zajmował 18.miejsce. W końcówce wyprzedził go jednak Pierre Gasly, który na początku wyścigu miał kolizję i długo jechał na ostatniej pozycji. Ostatecznie zdołał ukończyć wyścig przed Kubicą, a Polak zajął 19. miejsce.

"Dziękuję Wam wszystkim za ten sezon. A właściwie dwa sezony. Nie było łatwo, ale zrobiliście dobrą robotę. Dziękuję i życzę Wam powodzenia" - tak brzmiały ostatnie słowa Kubicy, skierowane do swojego zespołu

"Dziękujemy Robert, to była przyjemność z tobą pracować" - odpowiedział Paul Williams.

Wyścig wygrał Lewis Hamilton. Było to jego 84. zwycięstwo w karierze. Brytyjczyk w całym sezonie zdobył 413 punktów i po raz szósty został mistrzem świata, a jego zespół, Mercedes, z 739. "oczkami" był najlepszy wśród konstruktorów.



Przebieg rywalizacji:

15.50 - Robert Kubica kończy wyścig na ostatnim, 19. miejscu.



15.49 - Za plecami Brytyjczyka przyjechali Max Verstappen i Charles Leclerc.



15.48 - Kończy się ostatni wyścig w tym sezonie. Jako pierwszy finiszuje Lewis Hamilton, który zostaje też mistrzem świata.



15.44 - Dwa okrążenia do końca. Vettel piąty, ale broni się przed Albonem.



15.40 - Perez walczy z Norrisem o siódmą pozycję. Jednak Brytyjczyk się obronił.



15.36 - W tej chwili w stawce pozostało 19. kierowców. Robert Kubica w końcu został wyprzedzony przez Pierre'a Gasly'ego i spadł na ostatnie miejsce.



15.35 - Lance Stroll ma awarię. Zjechał do alei serwisowej i już z niej nie wyjedzie. Dla niego ten wyścig się skończył.



15.34 - Kwiat wyprzedził Hulkenberga, ale między ich bolidami doszło do kontaktu.



15.33 - Za plecami Hamiltona toczy się walka o pozycję wicelidera. Leclerc regularnie odrabia stratę do Verstappena.



15.31 - 10 okrążeń do końca. Prowadzi Hamilton, drugi jest Verstappen, a trzeci Leclerc. Kubica cały czas broni się przed Gaslym i zajmuje 19. pozycję.



15.29 - Gasly zbliża się do Kubicy. Polak ma już tylko pół sekundy przewagi.



15.26 - Sainz w pit stopie. Hiszpan wyjechał na 14. pozycji. Szybko jednak wyprzedził Daniela Ricciardo.



15.24 - Kwiat był w alei serwisowej i spadł na 12. miejsce.



15.21 - Po wyjechaniu z pit stopu Vettel znalazł się na szóstym miejscu. Leclerc jest trzeci.



15.19 - Teraz do pit stopu zjechali Leclerc i Vettel. Niemiec otrzymał opony pośrednie, a jego kolega miękkie.



15.18 - Perez w alei serwisowej. Wyjechał z niej na 12. miejscu.



15.15 - Russell już wyprzedził Kubicę.



15.12 - George Russell gościł w pit stopie i wyjechał za Kubicą. Polak jest 18.



15.11 - Niezmiennie prowadzi Hamilton.



15.08 - Walka Leclerca z Verstappenem o drugie miejsce. Ostatecznie Holender wyprzedził rywala i jest wiceliderem.



15.06 - Kubica jest 19. Za nim tylko Gasly. Russel jeszcze nie był w alei serwisowej i jest 16.



15.03 - Bottas w pit stopie. Spadł za Albona. Vettel jest czwarty. Cały czas na czele Hamilton.



15.00 - Sędziowie poinformowali, że przyjrzą się kolizji Kubicy i Giovinazziego.



14.58 - Kubica zjechał do alei serwisowej. Wyjechał z niej na 19. miejscu.



14.56 - Tym razem Giovinazzi skutecznie wyprzedza Kubicę. Polak spada na 16. pozycję.



14.54 - Raikkonen był w pit stopie i spadł na 14. miejsce, przed Kubicę.



14.52 - Giovinazzi próbował wyprzedzać Polaka. Kubica się obronił, ale pomiędzy zawodnikami doszło do kontaktu. Obaj jednak jadą dalej.



14.48 - Kubica przesunął się na 15. miejsce. Polak nie odwiedził jeszcze alei serwisowej. Od początku wyścigu jedzie na twardych oponach.



14.45 - Bottas odparł atak Vettela, a dodatkowo wyprzedził Albona i awansował na czwartą pozycję. Brytyjczyk został wyprzedzony także przez Vettela i spadł na szóste miejsce.



14.42 - Sainz obsuwa się w klasyfikacji. Jest już na 14. miejscu, dwa miejsca przed Kubicą.



14.40 - Bottas też się przesuwa. Jest przed Vettelem, ale Niemiec zażarcie go goni.



14.38 - Vettel musi odrabiać straty. Już jest szósty.



14.36 - Vettel miał problemy w pit stopie. Mechanicy długo próbowali uporać z wymianą lewych kół i Niemiec stracił sporo czasu. W efekcie spadł na siódme miejsce.



14.34 - Bottas wyprzedza Pereza i jest już ósmy.



14.30 - Bottas już awansował na ostatnie punktowane miejsce, jest w najlepszej "10" i ciągle atakuje



14.28 - Kubica przesuwa się w klasyfikacji coraz wyżej, ale to tylko czasowa sytuacja, bowiem kilku kierowców już zjechało na zmianę kół



14.26 - przewaga Hamiltona, który chce zakończyć sezon jak na mistrza przystało, nad Leclerkiem wynosi już ponad 5 sekund



14.25 - Kubica awansował na 17. miejsce, dużą stratę na pit-stopie poniósł Lance Stroll z Racing Point

14.23 - straty, poniesione w wyniku kary na starcie, spektakularnie odrabia Bottas. Fin za kierownicą Mercedesa jest już na 12. miejscu



14.21 - Hamilton, Leclerc, Verstappen, Vettel - tak wygląda pierwsza czwórka po przejechaniu 5 z 55 okrążeń



14.19 - bez kar za incydent wyścigowy z udziałem Gasly'ego, Pereza i Strolla



14.17 - w wyniku incydentu zaraz po starcie skrzydło stracił Pierre Gasly z Red Bulla, który musiał zjechać do alei serwisowej na długi postój



14.17 - Kubica ma 18. miejscu, Polak wyprzedził swojego kolegę z zespołu Russella



14.16 - Verstappen stracił drugą pozycję, wyprzedzony przez Leclerca z Ferrari



14.15 - zielona flaga, znów można się ścigać



14.15 - bardzo szybko pojawia się żółta flaga na torze



14.14 - dużo zamieszania na starcie



14.14 - Hamilton broni pozycję lidera, drugi Max Verstappen



14.13 - wystartowali!



14.10 - trwa okrążenie formujące, kierowcy przygotowują siebie i bolidy do startu