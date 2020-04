Organizatorzy Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1 dali sobie czas do końca kwietnie na podjęcie decyzji w sprawie imprezy, która ma odbyć się w lipcu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewis Hamilton poddał się kwarantannie. Miał styczność z osobami zakażonymi koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Pierwsze osiem wyścigów z sezonu 2020 zostało już odwołanych z powodu pandemii koronawirusa.

Reklama

Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone ma być 12. rundą mistrzostw świata w dniach 17-19 lipca.



"Silverstone i Formuła 1 pozostają w ścisłym dialogu na temat bieżącej sytuacji i oceniają możliwość przeprowadznia Grand Prix Wielkiej Brytanii w dniach 17-19 lipca" - napisano w komunikacie.



"W pełni doceniamy to, że inne wydarzenia sportowe w Wielkiej Brytanii, które miały odbyć się w lipcu, już podjęły decyzje dotyczące tych wydarzeń, ale ważne jest, aby podkreślić, że ich logistyka różni się od tej na Silverstone, a zatem nasz harmonogram pozwala nam podjąć ostateczną decyzję do końca kwietnia" - dodano.



W zeszłym roku w Grand Prix Wielkiej Brytanii zwyciężył reprezentanta gospodarzy Lewis Hamilton (Mercedes), który został potem mistrzem świata i to już po raz szósty.

Zdjęcie Lewis Hamilton / AFP

Pawo