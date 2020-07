Słynny Hiszpan Fernando Alonso wraca do ścigania w Formule 1. W 2021 roku będzie zawodnikiem teamu Renault - potwierdziła dziś ekipa.

Wczorajsze spekulacje na temat powrotu gwiazdy ogłoszono dziś jako oficjalną wiadomość.

Dla Hiszpana, który pod koniec lipca skończy 39 lat, będzie to powrót do ekipy z Enstone, której barw bronił w latach 2003-2006 i 2008-2009.

Wraz z Renault Alonso dwukrotnie zostawał mistrzem świata kierowców - w 2005 i 2006 roku.

- Renault to moja rodzina. Moje najmilsze wspomnienia z F1 pochodzą właśnie z okresu, gdy zdobywałem tytuły mistrzowskie. Teraz jednak spoglądam w przyszłość. Wracam do Renault z mnóstwem emocji, ale też ogromną dumą. To ten zespół dał mi szansę na początku kariery, a teraz daje mi możliwość powrotu na najwyższy poziom - przyznał Alonso w wypowiedzi dla oficjalnej strony internetowej zespołu.

W trakcie swojej kariery w Formule 1 wystartował do tej pory w 314 wyścigach i zanotował 32 zwycięstwa.