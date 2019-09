Kierowcy zespołów Red Bull i Toro Rosso zostaną na starcie do niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Rosji, niezależnie od wyników sobotnich kwalifikacji, przesunięci o pięć pozycji. To kara za wymianę wszystkich silników, na co zdecydował się koncern Hondy.

Jednostki napędowe Hondy (Spec 4) zostaną wymienione w bolidach Holendra Maxa Verstappena i Tajlandczyka Alexa Albona (obaj Red Bull) i w samochodach Francuza Pierre Gasly'ego oraz Rosjanina Daniiła Kwiata (obaj Toro Rosso).

Decyzja o wymianie silników Hondy jest sporym zaskoczeniem, gdyż jednostki Verstappena, Albona i Gasly'ego dotychczas były wykorzystane tylko dwa razy (w GP Włoch i Singapuru), a Kwiata trzy razy, także podczas GP Belgii.

Ten ostatni, w którego samochodzie zostaną także wymienione przed startem w Soczi inne podzespoły, zostanie cofnięty na koniec stawki.

Z czwórki kierowców, którzy dysponują silnikami Hondy najwyżej, na 4. pozycji jest aktualnie sklasyfikowany Verstappen, który ma 200 pkt, tyle samo, ile Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Prowadzi obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa - 296 pkt.

Wyścig o Grand Prix Rosji na ulicznym torze w Soczi, 16. runda mistrzostw świata, odbędzie się w niedzielę. Start o godz. 13.10.

