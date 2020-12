Jak informują media, umowa nowego kierowcy Haasa - Nikity Mazepina z zespołem może zostać przedwcześnie rozwiązana. Wszystko z powodu skandalu, jaki wywołał on swoją publikacją na Instagramie.

Przypomnijmy: nieco ponad tydzień temu Mazepin opublikował na swoim instagramowym profilu wideo na którym widać, jak obłapia siedzącą na tylnym siedzeniu samochodu kobietę.

Kierowca bardzo szybko przeprosił za tę publikację, oświadczenie wydała też główna "bohaterka" zajścia, deklarując wieloletnią przyjaźń z zawodnikiem. Mimo wszystko sprawę wzięły pod lupę władze Haasa, dla których nawet gigantyczne pieniądze, jakie do teamu wniesie ojciec Nikity, Dmitrij (ok. 30 milionów dolarów) nie były w stanie przyćmić całego zdarzenia. Potępiły je również władze F1.



Zachodnie media łącząc wątki dochodzą do wniosku, że całe zamieszanie może kosztować Mazepina wyścigową karierę. Jak zauważono, z jego opisu na Instagramie zniknęła informacja o związku z Haasem, co sugeruje, ze drużyna zakończyła z nim współpracę.



W sezonie 2021 Rosjanin miał jeździć w barwach Haasa razem z Mickiem Schumacherem, synem legendy F1 - Michaela.



