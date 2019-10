W najbliższy weekend karuzela Formuły 1 zawita do Meksyku. W pierwszym treningu na torze Autodromo Hermanos Rodriguez nie weźmie udziału Robert Kubica. Polak odda bolid kierowcy rezerwowemu Williamsa Nicholasowi Latifiemu.

"Miałem okazję jeździć na tym torze ponad 10 lat temu" - powiedział Kubica na oficjalnej stronie Williamsa. Obiekt został zmodernizowany i układ został zmieniony, więc dla Polaka będzie to nowe doświadczenie. "Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ ścigamy się na dużych wysokościach, więc poziom docisku jest znacznie niższy ze względu na gęstość powietrza. Oddaję swój samochód Nicholasowi w pierwszej sesji treningowej. Będę musiał szybko nauczyć się toru podczas drugiego treningu" - dodał Kubica.



Latifi stara się o to, żeby zostać etatowym kierowcą wyścigowym Williamsa w przyszłym sezonie w miejsce Polaka, który kończy współpracę ze stajnią z Grove. Dużo będzie zależało do tego, jak Kanadyjczyk zaprezentuje się na treningach. W Meksyku zastąpi Kubicę, a w Stanach Zjednoczonych usiądzie za kierownicą bolidu George'a Russella. Ostatnio Latifi brał udział w treningu podczas Grand Prix Belgii.



"Minęło już sporo czasu i tym bardziej jestem podekscytowany. W ubiegłym roku miałem okazję prowadzić samochód w Meksyku, więc wiem, czego się spodziewać. Jest to wyjątkowy tor ze względu na jego położenie. Jak zawsze mój cele jest taki sam - czysta sesja i pomoc ekipie w przygotowaniu bolidu do drugiej sesji" - stwierdził Latifi.



"Myślę, że weekend w Meksyku będzie trudny dla wszystkich. Chodzi o położenie toru oraz upał. Nigdy nie jeździłem na tym obiekcie. Z niecierpliwością czekam to wyzwanie" - podkreślił Russell.



"Na tej wysokości (2000 m n.p.m. - przyp. red.) aerodynamika staje się mniej skuteczna, mimo długich prostych. Chłodzenie jednostki napędowej i hamulców może być bardzo trudne. Podczas pierwszego treningu większość zespołów będzie testować różne opcje z tum związane" - zaznaczył starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson.



"Po wprowadzeniu nowego koncepcji przedniego skrzydła na Suzuce, w piątek skupimy się na ukończenie dalszych testów i gromadzeniu danych. W ten weekend Nicholas Latifi będzie prowadził samochód Roberta, a w Austin przejmie bolid George'a. Za każdym razem Nicholas wykonywał dobrze swoją pracę i czekamy na jego wrażenia na temat najnowszych aktualizacji" - dodał Robson.



Do końca sezonu F1 pozostały cztery wyścigi. Williams w dotychczasowych zdobył tylko jeden punkt, który był dziełem Kubicy podczas Grand Prix Niemiec. Tytuł mistrza świata konstruktorów zapewnił już sobie, po raz szósty z rzędu, Mercedes. Wszystko wskazuje na to, że ta ekipa odniesie także triumf wśród kierowców. Liderem klasyfikacji generalnej jest bowiem Lewis Hamilton.



Program Grand Prix Meksyku:

25.10 (piątek)

17.00 - pierwszy trening

21.00 - drugi trening



26.10 (sobota)

17.00 - trzeci trening

20.00 - kwalifikacje



27.10 (niedziela)

20.10 - wyścig