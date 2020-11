W następnym sezonie mistrzostw świata Formuły 1 odbędą się 22 wyścigi Grand Prix, a z ramowego kalendarza skreślona została impreza w Wietnamie - poinformowały stacja BBC oraz kilka branżowych portali.

Pierwotnie na wyścig na ulicznym torze w Hanoi zarezerwowano datę 25 kwietnia, a w kalendarzu sezonu były rekordowe 23 starty. Według BBC, w Wietnamie nie ma jednak obecnie "woli politycznej", by zajmować się przygotowaniami do debiutu w F1. Rząd skupia się na walce z pandemią COVID-19 oraz przygotowaniach do wyborów.

Pierwotnie historyczny wyścig stolica Wietnamu miała gościć 5 kwietnia tego roku, ale ze względu na koronawirusa został odwołany, jak szereg innych imprez sportowych. W lipcu natomiast organizatorzy informowali, że jest szansa na jego przeprowadzenie pod koniec listopada, ale ostatecznie z tego pomysłu też się wycofano.



Sezon 2021 - według przymiarek - ma się rozpocząć 21 marca wyścigiem o GP Australii, a zakończyć w Abu Zabi w grudniu, kilka tygodni później niż zwykle. 22 rundy mistrzostw świata byłyby rekordowym wynikiem.



W trwającym sezonie miały się odbyć właśnie 22 zawody cyklu, ale z powodu pandemii COVID-19 w kalendarzu dokonano wielu zmian i w sumie będzie 17 wyścigów.